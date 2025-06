Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) ricatterà Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), grazie a sua nipote Azra Yaner (Alize Gördüm), nelle future puntate della soap Tradimento. L’avvocato costringerà il suo rivale a sparire dalla vita della sua ex moglie Guzide (Vahide Percin), altrimenti farà finire sua figlia Ipek Okuyan (Ilayda Cevik) in carcere con l’accusa di aver ucciso Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer).

Ipek non cede al ricatto di Azra

Yesim (Asena Girisken) consentirà ad Azra di continuare a vivere con lei e Tarik, appena la ragazza accetterà di badare a sua figlia Oyku (Feyza Sevil Güngör), quando lei sarà impegnata con la sua attività di catering.

In seguito, Yesim impedirà ad Azra di prendersi delle giornate libere. A quel punto, per guadagnarsi del denaro, la ragazza tenterà di ricattare Ipek, con il filmato che la riprende mentre spinge dalle scale la defunta Serra. Purtroppo non riuscirà nel suo intento, visto che Ipek non si farà affatto impietosire, quando vedrà il video in grado di incastrarla per l’omicidio di Serra.

In particolare, Ipek si rifiuterà di dare dei soldi ad Azra e la inviterà a denunciarla alla polizia. Ipek farà presente alla sua amica di non avere più niente da perdere, sia per essere stata rinnegata dal padre Sezai e per la fine della relazione con Oltan (Cem Bender).

Tarik ricatta Sezai con un filmato che incastra Ipek

Successivamente, Azra deciderà di consegnare a suo zio Tarik il video dell’omicidio di Serra, ma in cambio esigerà che gli intesti una casa.

L’avvocato acconsentirà alla richiesta della nipote, con l’obiettivo di far separare una volta per tutte Sezai e la sua ex moglie Guzide.

A quel punto, Tarik incontrerà il rivale Sezai e dopo avergli mostrato il filmato che incastra Ipek, gli dirà di essere disposto a far arrestare sua figlia se non lascerà in maniera definitiva Guzide.

Riepilogo sull’incidente mortale di Serra

Serra ha perso la vita durante una lite accesa con Ipek, che è sfociata in tragedia. Serra aveva trovato rifugio a casa dell’amica, dopo il rifiuto di Oltan di darle una grande somma di denaro in cambio del suo aborto. Così per impedire all’uomo d’affari di rintracciarla, aveva chiesto ospitalità a Ipek. La convivenza però non è andata bene, col tempo, Serra ha iniziato a trattare male Neva (Ayça Isildar), la domestica di Ipek.

Stanca dell’atteggiamento scontroso di Serra, Ipek l’ha cacciata via, ma durante la colluttazione l’ha spinta in maniera accidentale facendola cadere giù dalle scale. Anche se Ipek e Neva hanno avvisato subito i soccorsi, Serra è deceduta in ospedale insieme al figlio che aspettava dal cognato Tolga (Caner Şahin).