Cambio programmazione tv sulle reti Rai nel corso del mese di agosto con il ritorno de Il Paradiso delle signore nella fascia del primo pomeriggio.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sarà riproposta in daytime con le repliche riguardanti le puntate finali della nona stagione, previste sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Per Un posto al sole, invece, ad agosto è in programma una pausa di due settimane dall'access prime time di Rai 3, in concomitanza con il periodo di Ferragosto.

Ritorna Il Paradiso delle signore: cambio programmazione tv agosto 2025

L'appuntamento con la soap, dopo lo stop dello scorso maggio, riprenderà da agosto nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 con le repliche delle puntate conclusive della nona stagione.

La messa in onda, al momento, è in programma a partire dal 18 agosto in poi per tre settimane, nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50 circa, dove prenderà il posto delle fiction in replica previste per questa estate sulla rete ammiraglia dalle 14 alle 16:50.

Dopo la cancellazione di Ritorno a Las Sabinas dal pomeriggio di Rai 1 e il conseguente passaggio su Rai 2, i vertici della tv di Stato punteranno sulla riproposizione di varie fiction in daytime tra L'Allieva con Lino Guanciale e le prime due stagioni di Cuori con Pilar Fogliati.

Simone Montedoro new entry nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni sulle nuove puntate di settembre della soap rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo protagonista: trattasi di Simone Montedoro, volto amato dal pubblico di Rai 1 in primis per la sua partecipazione a svariate stagioni di Don Matteo.

Nella soap del pomeriggio, invece, Montedoro vestirà i panni del nuovo magazziniere che prenderà il posto di Enrico Brancaccio, il quale tornerà a fare stabilmente il medico dopo aver dovuto rinunciare per anni alla sua amata professione.

Un posto al sole si ferma per la sosta estiva ad agosto

Il cambio programmazione Rai del prossimo agosto interesserà anche l'appuntamento con Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time, di cui è in programma uno stop di due settimane.

Dall'11 agosto, infatti, si è scelto di sospendere gli episodi inediti di questa fortunata stagione per puntare sulla messa in onda de L'Album dei ricordi di Upas, in cui saranno raccontate le storie più belle che gli spettatori hanno avuto modo di vedere nel corso della stagione.

L'appuntamento speciale con l'album della soap durerà fino a venerdì 22 agosto, dopodiché da lunedì 25 agosto riprenderanno le puntate inedite.