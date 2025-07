Non mancano colpi di scena, nella nuova soap turca Forbidden Fruit. Nelle prossime puntate, Yildiz Yılmaz (Eda Ece) continuerà a fare i conti con il rivale Ender Çelebi (Şevval Sam). In particolare, quest'ultima tornerà a vivere a casa di Halit Argun (Talat Bulut), proprio su richiesta dell'ex marito per non continuare a far soffrire il loro figlio Erim (Sarp Can Köroğlu).

Yildiz costretta a condividere lo stesso tetto con Ender

Dopo il matrimonio tra suo padre Halit e Yildiz , Erim non riuscirà a sopportare il fatto che i suoi genitori si siano lasciati, al punto da arrivare a perdere i sensi.

A seguito del ricovero in ospedale di Erim, i medici comunicheranno ad Halit che suo figlio ha bisogno di passare del tempo con lui e la madre Ender per riprendersi. Appena Erim gli dirà di voler andare a vivere con sua madre, Halit chiederà all'ex moglie Ender di trasferirsi da lui.

Yildiz quindi sarà costretta a condividere lo stesso tetto con Ender, che si servirà dell'aiuto della sua fidata cameriera Aysel (Vildan Vatansever) per mettere in difficoltà la rivale in diverse circostanze. A quel punto, Yildiz farà di tutto per non far notare il suo malumore al marito Halit.

Zehra scappa di casa, Halit inizia a trascurare Yildiz

In seguito, a causa di un debito non pagato da sua figlia Zehra (Şafak Pekdemir) per aprire il suo studio di medicina estetica, il giudice ufficiale farà un pignoramento ad Halit.

Sinan (Kıvanç Kasabalı), l'ex amante di Ender, attuerà la sua vendetta contro il ricco Halit, per aver rovinato la sua carriera. Dopo essersi lasciato andare alla passione con Zehra, Sinan farà credere alla giovane di conoscere il dipendente dell'istituto di credito al quale ha chiesto un prestito.

Halit si infurierà con la figlia Zehra, per non aver affatto avviato il suo studio medico con i suoi risparmi. A seguito della fuga di Zehra , parecchio turbato, l'uomo inizierà a trascurare Yildiz . A quel punto, Ender approfitterà dell'occasione per supportare l'ex marito.

Ender ha chiesto ad Halit di tornare insieme

Ender si è presentata nell'ufficio dell'ex marito Halit e gli ha chiesto di tornare insieme per il bene di loro figlio Erim.

Il ricco uomo d'affari l'ha cacciata via, dicendole che loro figlio non ha bisogno di una madre del genere e di essere nella posizione di non potergli chiedere niente. Inoltre, Ender si è scagliata contro Yildiz, per aver rovinato la sua vita, prendendosi gioco di lei. Appena Halit è intervenuto in difesa della giovane, Ender gli ha rivelato che l'aveva assunta in cambio di soldi per sedurlo, dopodiché per finire gli ha assicurato che si pentirà di averla rimpiazzata con Yildiz.