Sila è la sposa che i nonni di Mahir hanno imposto per lui in Racconto di una notte, ma perché l'hanno scelta e chi è questa ragazza?

Le anticipazioni tv spiegano che Sila è incinta del defunto Kemal e per non perdere l'erede, la famiglia vuole che Mahir diventi suo marito. Il poliziotto non ha mai avuto rapporti con gli Yilmaz, perché suo padre molti anni fa aveva rifiutato un matrimonio combinato.

Perché Mahir deve sposare Sila in Racconto di una notte?

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che presto Sila sarà al centro delle trame.

La ragazza, suo malgrado, si ritroverà a dover incrociare la sua vita con quella di Mahir a causa delle decisioni imposte dalla famiglia di lui. Nelle puntate andate in onda è emerso che Mahir non ha mai avuto rapporti con la famiglia di suo padre che adesso è tornata prepotentemente a cercarlo. Ma perché è successo tutto questo? Per trovare le risposte bisogna fare un passo indietro nella storia della famiglia Yilmaz. Mehmet, il padre di Mahir, era stato promesso sposo a Sevde, ma lui ha preferito sposare per amore Süreyya. I suoi genitori, Afet e Asaf, non hanno potuto sopportare questo affronto, tanto che hanno tagliato i ponti con Mehmet e tutta la sua famiglia. Per riparare alla mancanza di Mehmet, gli Yilmaz hanno dovuto far sposare Sevde con il loro figlio minore, Ferman, che allora aveva appena 13 anni.

Sono passati molti anni da allora, ma questo torto è rimasto ancora impresso ad Afet e Asaf che adesso si trovano a dover riparare con un altro matrimonio una situazione scomoda dopo la morte di Kemal. Quest'ultimo era il nipote di Afet e Asaf che ha avuto un tragico incidente a un passo dalle nozze con la sua amata Sila.

Mahir accetterà di aiutare la sua famiglia e rimediare al torto di suo padre?

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Sila sarà disperata all'idea di aver perso l'uomo che ama. La ragazza non sarà l'unica a soffrire, perché sua suocera, Gulizar, ha perso il suo unico figlio, Kemal, e non ha più nessuna voglia di vivere. Ad aiutare la donna interverrà Afet che prometterà a Gulizar che suo figlio avrebbe continuato a vivere, visto che Sila è incinta.

Non essendoci vincoli con la famiglia Yimaz, visto che Kemal è morto, l'unica soluzione per Afet è quella di far sposare Sila con uno degli Yilmaz, ma l'unico uomo rimasto è Mahir. Per questo motivo, Afet e suo marito Asaf imporranno a Mahir le nozze con Sila visto che molti anni fa suo padre di era rifiutato di salvare la famiglia con un matrimonio.