La Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, - tra questi lo scalo di Crotone - dà il via alla nuova stagione invernale con un’offerta di voli ampliata e diverse nuove destinazioni. Questo potenziamento dei servizi aerei è pensato per offrire ai viaggiatori una scelta ancora più ampia e per facilitare i collegamenti strategici con la Calabria. Con 38 rotte in totale, di cui 10 completamente nuove, Sacal dimostra il suo impegno per rendere la Calabria sempre più accessibile a turisti e residenti. Previsti interventi strategici anche nell'infrastruttura dell'aeroporto crotonese con nuovi servizi che saranno disponibili nelle prossime settimane.

Crotone collegata a cinque città

Da Crotone, i nuovi voli offriranno collegamenti frequenti e comodi verso importanti città italiane come Bologna, Milano (BGY), Roma (FCO), Torino e Treviso. Lamezia Terme vedrà l’introduzione di due nuove rotte per Tirana e Bruxelles, con Ryanair che aumenta anche le frequenze su altre tratte. ITA Airways, dal canto suo, aggiunge un terzo volo giornaliero per Milano Linate, permettendo ai viaggiatori di raggiungere la capitale economica italiana con maggiore facilità. Inoltre, durante le festività natalizie, sarà disponibile un volo per Perugia con Aeroitalia. Inoltre Sacal, assieme alla Provincia di Crotone, sta lavorando ad interventi mirati per lo scalo crotonese che porteranno all'apertura di un'area ristoro e al posizionamenti di numerose sedute per accogliere al meglio in passeggeri.

Sacal, record di passeggeri

Grazie al supporto della Regione Calabria, che ha azzerato il costo dell’addizionale municipale di 6,50 euro per passeggero, Sacal punta a raggiungere un record storico di passeggeri nel 2024. Questo rappresenta un passo importante per portare la Calabria più vicino al mondo, rendendo la regione una meta ambita per i viaggiatori.

La nuova rete non solo faciliterà i viaggiatori locali, ma attrarrà anche turisti, contribuendo così all'economia regionale.

Novità anche per Reggio Calabria

Reggio Calabria non è da meno: l’aeroporto ospiterà un secondo scalo di Ryanair e ben sette nuove rotte verso destinazioni europee come Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra (STN), Milano (BGY), Parigi (BVA) e Pisa.

Per chi desidera viaggiare verso Milano, ITA Airways aggiunge un ulteriore volo giornaliero per il principale hub milanese. Con queste novità, Sacal non solo potenzia l’offerta di voli, ma si impegna a rendere la Calabria una destinazione sempre più connessa e accessibile, valorizzando il potenziale turistico e commerciale della regione.