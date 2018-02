L'#Inter non sa più vincere. E' questo quanto emerge dall'anticipo della ventitreesima giornata di campionato, che ha visto scendere in campo Inter e Crotone [VIDEO], con il match terminato per 1-1. Una partita con ben poche emozioni, che ha visto la squadra di Luciano #Spalletti andare in vantaggio con un gol di Martins Eder di testa, aiutato da una deviazione di Faraoni, con i rossoblu che nella ripresa hanno raggiunto il pareggio grazie ad un inserimento di Barberis, aiutato da un rimpallo.

Al termine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi, con fischi e cori contro la squadra nerazzurra, che non vince da più di due mesi.

L'ultimo successo, infatti, è arrivato il 2 dicembre, con la vittoria per 5-0 contro il Chievo Verona che portò la squadra in testa la classifica. Da allora sono arrivate due sconfitte, contro Udinese e Sassuolo, e ben sei pareggi, di cui cinque consecutivi contro Lazio, Fiorentina, Roma, Spal e Crotone che hanno portato i nerazzurri al quarto posto in classifica, a 45 punti, a una lunghezza dalla Lazio terza in classifica, e con quattro punti di vantaggio sui giallorossi quinti in classifica.

Il commento di Sconcerti

Ha commentato la partita di ieri e il momento generale dell'Inter il noto giornalista, Mario #Sconcerti, che ha spiegato quello che a suo avviso non va, intercettato ai microfoni di RMC Sport:

Le differenze rispetto all'inizio stagione: "L'Inter prima riusciva a risolvere le partite anche grazie a delle giocate individuali, adesso sono venute a mancare a quelle.

E' una squadra in difficoltà, ha paura e non c'è nessuno che si prende il rischio della giocata, il rischio nell'andare uno contro uno e saltare l'avversario. E' una squadra dormiente in questo momento".

Differenze con le altre pretendenti ad un posto in Champions: "La Lazio gioca bene, è calata solo nelle ultime due partite giocate a Milano contro il Milan. La Roma, nonostante la grande confusione, da l'impressione di avere più sprazzi di gioco rispetto all'Inter. L'Inter aspetta più la giocata del singolo, è più uniforme, la Roma, invece, pur avendo delle difficoltà anche nell'ultima partita (contro la Sampdoria n.d.r.) ha giocato una mezz'ora notevole. Alla Roma ci sono degli sprazzi di gioco che, invece, all'Inter non vedo".

Spalletti impallidito: "Anche il tecnico nerazzurro [VIDEO] si è impallidito molto ma la soluzione è stato dimostrato che non sta tanto nell'allenatore quanto nel trovare un equilibrio di squadra che all'Inter ancora non esiste".