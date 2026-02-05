La sessione di mercato appena conclusa verrà ricordata come una delle più ricche di trattative sfumate, e il nome di Sandro Tonali rientra pienamente in questa categoria. Negli ultimi giorni di gennaio anche l’Arsenal aveva provato a sondare il terreno con il Newcastle, ricevendo però un secco no: i Magpies non hanno alcuna intenzione di privarsi del centrocampista a stagione in corso. Una linea dura che, almeno per ora, vale anche in prospettiva estiva, sebbene molto dipenderà dalla volontà dello stesso Tonali.

Inter su Tonali

Secondo quanto riportato dal portale britannico Team Talk, infatti, l’ex Milan e la sua famiglia starebbero valutando seriamente un ritorno in Italia, ipotesi che diventerebbe ancora più concreta qualora il Newcastle mancasse la qualificazione alla prossima Champions League.

Uno scenario tutt’altro che remoto, considerando l’attuale undicesimo posto in Premier League della squadra di Eddie Howe.

Da tempo Tonali è accostato alla Juventus, ma nelle ultime settimane si è fatta strada anche una nuova pista: quella che porta all’Inter. I nerazzurri osservano con attenzione la situazione, consapevoli però dell’enorme ostacolo rappresentato dalla valutazione economica del Newcastle, che non scende sotto gli 80 milioni di euro per il cartellino del classe 2000.

Possibile scambio

Una cifra fuori portata senza sacrifici importanti. Per questo motivo, il piano dell’Inter passerebbe dalla cessione di un big o dall’inserimento di contropartite tecniche. In questo senso, il nome più caldo è quello di Davide Frattesi, già seguito in passato dal club inglese e potenziale pedina chiave in un’operazione complessa ma affascinante.

Il calciatore nerazzurro ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro e già nel mercato invernale è stato cercato da un altro club di Premier League, il Nottingham Forest. Nel caso, comunque, servirebbe un conguaglio economico importante per Sandro Tonali, tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Investimento importante, ma che andrebbe incontro alla politica di Giuseppe Marotta, che vorrebbe italianizzare ancor di più l'undici titolare, che conta già su Dimarco, Bastoni e Nicolò Barella. Non è un caso che anche tra i pali i nomi che piacciono maggiormente siano quelli di Marco Carnesecchi dell'Atalanta e Vicario del Tottenham. Al momento si tratta solo di un’idea, ma il ritorno di Tonali in Serie A resta una possibilità da non sottovalutare. E l’Inter vuole farsi trovare pronta.