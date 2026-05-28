L’universo di The Walking Dead potrebbe davvero prepararsi al momento che i fan aspettano da anni. Durante il Camp FANmily Reunion, evento dedicato alla community della saga tenutosi in Georgia alla fine di maggio 2026, Scott Gimple ha rilasciato dichiarazioni che hanno immediatamente acceso l’entusiasmo del fandom.

Il Chief Content Officer dell’universo narrativo targato AMC, figura centrale nello sviluppo di tutte le serie collegate a The Walking Dead, ha parlato apertamente della possibilità di vedere un giorno riuniti i personaggi principali della saga.

Pur senza annunciare ufficialmente alcun progetto, le sue parole rappresentano il segnale più forte mai arrivato finora.

Le parole di CCO di The Walking Dead

“È il mio sogno più ardente”, ha spiegato Gimple davanti ai fan presenti all’evento, aggiungendo di aver già dedicato una quantità enorme di lavoro a questa idea. Secondo il produttore, realizzare un crossover totale sarebbe complesso, ma al tempo stesso “inevitabile”.

Una dichiarazione che pesa tantissimo, soprattutto considerando il ruolo strategico di Gimple all’interno del franchise. Negli ultimi anni The Walking Dead si è espanso con numerosi spin-off di successo come Daryl Dixon, Dead City e The Ones Who Live, riportando sotto i riflettori personaggi amatissimi come Rick Grimes, Michonne, Maggie, Negan, Daryl e Carol.

Proprio la frammentazione narrativa degli ultimi progetti aveva fatto pensare a molti fan che AMC stesse costruendo lentamente un grande evento conclusivo capace di riunire tutti i protagonisti sopravvissuti dell’universo zombie più famoso della TV. Le parole di Gimple sembrano ora confermare che questa possibilità è realmente sul tavolo.

I programmi

Al momento AMC non ha annunciato ufficialmente alcun crossover o nuova serie corale, ma l’idea di rivedere insieme Rick e Daryl, oppure Maggie e Negan fianco a fianco in una battaglia finale, continua ad alimentare le teorie della community.

Dopo oltre quindici anni di storie, spin-off e personaggi diventati iconici, The Walking Dead potrebbe quindi prepararsi a un ultimo grande capitolo capace di chiudere il cerchio e regalare ai fan la reunion definitiva che aspettano fin dalla serie originale, conclusasi con l'undicesima stagione nel 2022.