Marco Venturi (41 anni) fidanzato della povera #carlotta benusiglio (37) è ora indagato per omicidio della donna. La stilista di talento [VIDEO] fu trovata impiccata il 31 Maggio 2016 a Milano in un parchetto a poca distanza dalla sua abitazione a Piazza Napoli. Non si parla più dunque di istigazione al suicidio, una versione a cui i famigliari di Carlotta non avevano mai creduto del resto.

Carlotta Benusiglio: Marco Venturi responsabile di omicidio?

Marco Venturi potrebbe essere dunque il responsabile dell'omicidio di Carlotta Benusiglio. Ricordiamo come la giovane stilista subisse continuamente vessazioni da parte del fidanzato e più volte aveva immortalato le lesioni provocategli da Marco sul suo volto e sul suo corpo, tramite fotografie scattate con lo smartphone.

Tuttavia, l'ultima parola, come sempre, deve essere lasciata agli inquirenti. Le nuove ipotesi scaturiscono da una nuova autopsia. Ciò è quanto si legge da un articolo del quotidiano La Repubblica. Ricordiamo come il pm Gianfranco Gallo abbia del resto disposto la riesumazione del corpo della Benusiglio, fissando un' udienza per il 3 Gennaio 2018, con lo scopo di formalizzare la scelta del consulente che se ne occuperà. Lo stesso pm ha nettamente modificato il campo di imputazione nei confronti del Venturi. L'uomo è ora indagato per omicidio volontario e non più per istigazione al suicidio.

Carlotta Benusiglio: nuove indagini per la sua morte

Nuove #indagini per la morte di Carlotta Benusiglio, precedute da alcune importanti verifiche svoltesi lo scorso Agosto da parte della polizia scientifica e dalla squadra omicidi.

Analisi dettagliate ed approfondite da parte degli addetti ai lavori, tra cui la simulazione della scena della morte della stilista. Per gli opportuni accertamenti, gli inquirenti avevano infatti deciso di ricostruire la dinamica della morte di Carlotta, tramite una simulazione. I giardinetti di piazza Napoli erano dunque stati sigillati momentaneamente, simulando (tramite un manichino) il cadavere della donna appeso all'albero dove era stato trovato, ricostruendo i movimenti e la situazione in cui il corpo della povera Carlotta venne trovato quel terribile giorno di Maggio 2016 da un uomo che passava da quelle parti. Ricostruite anche le condizioni di luce e l'intera scena è stata fotografata e ripresa. Un lavoro minuzioso, in cui ogni dettaglio, anche il più insignificante, è stato rispettato per la ricostruzione della scena di morte.

Carlotta Benusiglio: la consulenza svolta

E' stata inoltre svolta una consulenza, in maniera tale da ricostruire l'orario esatto in cui il cadavere della stilista penzolava dall'albero dei giardini di Via Napoli a Milano, ovvero una manciata di minuti precedenti alle ore 4 del 31 Maggio 2016. Era un elemento fondamentale ai fini investigativi conoscere l'ora esatta della morte di Carlotta, in primis per comprendere se durante le sue dichiarazioni, Marco Venturi avesse detto il vero.

Per aggiornamenti su questa ed altre notizie di cronaca [VIDEO], continuate a seguirci.