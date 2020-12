Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la produzione di carne e latticini è responsabile del 14,5% delle emissioni globali di gas serra, la stessa quantità del settore dei trasporti, spesso considerato uno dei principali responsabili del cambiamento climatico e del riscaldamento globale. Secondo la Yale School of Forestry & Environmental Studies, l'allevamento di bestiame è anche il principale fattore della deforestazione in Amazzonia e ne rappresenta circa l'80%.

Per questo motivo, la no profit olandese True Animal Protein Price Coalition (Tapp Coalition), con sede nei Paesi Bassi, sostiene l'applicazione di tasse per rendere più sostenibile la produzione e il consumo di carne e latticini. In un'intervista a BlastingTalks, Jeroom Remmers, direttore della Tapp Coalition, afferma che il prezzo che i consumatori pagano per i prodotti animali dovrebbe includere anche i suoi "costi ambientali esterni".

Oltre a ridurre il consumo generale di proteine animali, il progetto propone tre modi per applicare le entrate derivanti dalle nuove tasse. "Il primo è pagare gli agricoltori. Il secondo consiste nella riduzione dei prezzi di frutta e verdura. E il terzo è quello di compensare i gruppi a basso reddito", dice Remmers.

Cos'è la True Animal Protein Price Coalition e cosa propone?

True Animal Protein Price Coalition è una ONG internazionale, una coalizione di diversi gruppi: agricoltori, medici, organizzazioni sanitarie, organizzazioni per il benessere degli animali, gruppi ambientalisti, aziende alimentari.

È una grande coalizione con un unico obiettivo: pagare il vero prezzo del cibo, a partire dalla carne e dai latticini, inserendo tra questi i costi ambientali esterni, e poi altri costi, necessari anche per pagare salari equi per gli agricoltori e ad altri partner della catena alimentare. Quindi, è un movimento che chiede una correzione dei prezzi troppo bassi, perché la carne e i latticini che acquistiamo, almeno nei Paesi ad alto reddito, sono molto economici, e anche i supermercati li rendono ancora più economici, avendo offerte e prezzi davvero bassi per attirare i consumatori.

Gli allevatori non sono contenti, l'ambiente viene bistrattato e anche il benessere degli animali, proprio perché non ne paghiamo il vero prezzo.

Quindi lei chiede un ritocco dei prezzi…

Questa è la questione principale. E crediamo che i governi siano gli unici capaci di fare questa correzione dei prezzi perché hanno a che fare con tasse, sistemi fiscali e sussidi.

La nostra proposta è, da un lato, di rendere la carne più costosa, tipo il 40% in più, e poi di pagare il prezzo per le emissioni di gas serra, altri tipi di inquinamento e la perdita delle biodiversità. Il gettito di questa nuova tassa può essere utilizzato per diverse cose. Possiamo sostenere gli agricoltori per ridurre l'inquinamento e migliorare il benessere degli animali, possiamo fare in modo che frutta e verdura diventino più economiche sovvenzionandole per i consumatori o riducendo le tariffe, come hanno già fatto molti paesi in Europa, come la Spagna ad esempio. Inoltre possiamo anche pagare una compensazione per i gruppi a bassissimo reddito, perché la carne sarà più costosa, in modo che nessuno possa dire "beh, questo non è giusto per i gruppi a basso reddito, non possono più permettersi di comprare carne".

Il concetto alla base di ciò che la Tapp Coalition chiama "prezzi equi della carne" è dunque che il prezzo della carne per i consumatori dovrebbe includere i costi dell'impatto ambientale causato dalla produzione di questo tipo di alimenti. Come funzionerebbero queste tariffe, come verrebbero calcolate e quanto costerebbero ai consumatori?

Abbiamo chiesto a un'autorevole società di consulenza in materia fiscale di calcolare quale dovrebbe essere il vero prezzo della carne quando si include un costo ambientale per chilogrammo di carne di manzo, maiale e pollo. C'è una tariffa diversa per la carne bovina, che è più alta perché il costo ambientale e l'inquinamento è più alto per ogni chilogrammo di carne rispetto a un chilo di pollo. Hanno fatto i calcoli sull'inquinamento ambientale medio in termini di gas serra, inquinamento da azoto e particolato, e hanno detto che, per esempio, una tonnellata di emissioni di gas serra costerà 90 euro, e poi l'hanno calcolata di nuovo nel prezzo del chilogrammo di carne.

Questo significa quindi che la carne bovina nei Paesi Bassi dovrebbe costare 5,7 euro al chilogrammo in più, e il pollo dovrebbe aumentare di due euro al chilogrammo.

Il modo in cui questo dovrebbe essere attuato sarebbe sotto forma di accisa. Simile a quella per il tabacco o per le bevande zuccherate. Non è un aumento delle tariffe, è un'accisa, e questo rende anche più facile in futuro modificare le tariffe. Forse tra cinque anni i produttori potranno produrre carne in modo ecologico, senza causare emissioni, e poi il prezzo della carne potrà scendere.

Dove verrebbero utilizzati i ricavi? In che modo il sistema differenzierà i produttori ad alto impatto ambientale dai produttori che cercano di essere più efficienti e di causare un impatto minore?

La nostra proposta è quella di utilizzare le entrate delle tasse sulla carne in tre modi. Il primo è pagare gli allevatori. Il secondo è ridurre i prezzi di frutta e verdura. E il terzo è la compensazione dei gruppi a basso reddito.

Per quanto riguarda il primo, proponiamo che il 50% delle entrate vada a favore degli agricoltori per migliorare gli standard di sostenibilità e gli standard di benessere degli animali. Facciamo una distinzione tra gli agricoltori che hanno già fatto il primo passo verso il benessere ambientale e animale. Devono essere retribuiti ogni anno con un extra per promuovere quel tipo di prodotto. Ci sono anche sussidi per gli agricoltori che si stanno orientando verso questo sistema di produzione, quindi è un cambiamento appetibile.

Inoltre, quando devono investire molto denaro per mettere a norma i luoghi dove si trovano gli animali, saremo noi a sostenere gli agricoltori pagando il costo per il primo anno.

Insieme a molti altri gruppi per il benessere degli animali, gruppi di allevatori e consulenti, l'anno scorso abbiamo fatto una proposta nella nostra relazione su come poter pagare gli allevatori nei Paesi Bassi. Si tratta di circa 600 milioni di euro all'anno. Abbiamo fatto circa 30 proposte su come sostenerli in diversi modi, ad esempio riducendo i gas serra, pagando gli agricoltori quando hanno uno stoccaggio in carbonio nelle loro coltivazioni. Ci sono diverse buone opzioni, ma gli agricoltori non vengono pagati per questo. Vogliamo un cambiamento. Vogliamo che, se gli agricoltori fanno di più per la natura, vengano pagati per farlo, per migliorare il benessere degli animali, per diventare agricoltori biologici.

L'approccio difeso dalla Coalizione Tapp è molto simile alla cosiddetta "tassa sul peccato", che ha già mostrato risultati positivi facendo pagare eccessivamente prodotti come tabacco, alcol e cibi con aggiunta di zucchero - come cioccolatini, gelati e bibite analcoliche. La carne e i latticini, tuttavia, fanno parte degli alimenti di base di milioni di persone in tutto il mondo e, a differenza degli altri prodotti menzionati, il loro consumo non è facilmente abbandonato o sostituito. Ritiene che questo possa rappresentare un problema per il successo della proposta? Quanto pensa che le persone siano preparate a passare a una dieta con meno prodotti di origine animale?

Sì, almeno in Europa vediamo che sempre più consumatori sono disposti a farlo, e hanno motivazioni diverse, partendo dalla loro stessa salute.

Mangiamo troppa carne. Il consumo di carne è molto elevato in diversi Paesi, quindi il rischio di avere malattie aumenta. Oggi ci sono sempre più prodotti alternativi molto buoni, alternative alla carne, ci sono diverse verdure sane e ricche di proteine, come lenticchie e fagioli. C'è molta innovazione nel mercato alimentare. Ma, naturalmente, ci sono numerose proteste contro la diminuzione della carne. Non a tutti piace l'idea che il governo vi dica di mangiare meno carne o di rendere la carne più costosa. Abbiamo testato questa proposta tra i consumatori in diverse indagini e abbiamo trovato nei Paesi Bassi, ma anche in Francia e in Germania, che la maggioranza dei consumatori sostiene l'idea di una tassa sulla carne se le entrate vengono utilizzate per pagare gli agricoltori, per aiutarli e per rendere più economici gli ortaggi, la frutta e le alternative di carne.

Quello che cercavo di dire è che abbiamo una sorta di rapporto culturale con la carne e i latticini, è qualcosa che fa parte della nostra routine quotidiana. A volte è difficile sapere come cucinare pasti senza carne o latticini. Pensa che il governo, o le ONG, dovrebbero cercare di spiegare alla gente come vivere senza questi prodotti?

Penso che i governi dovrebbero anche introdurre campagne mediatiche sul passaggio a un maggior numero di proteine vegetali e su come cucinare, come preparare, cosa farne. Ci sono molte informazioni di cui i consumatori hanno bisogno per sostenere questo tipo di idea e capire la sua importanza, come le conseguenze sulla salute del consumo di troppa carne. Penso che il governo possa fare tante cose buone e anche le organizzazioni sanitarie potrebbero farlo.

Come vede l'accettazione di questa proposta da parte della popolazione in generale e della classe politica?

Questa proposta è politicamente sensibile, perché i politici possono avere paura del pubblico e dei loro elettori, quindi se c'è una proposta, allora bisogna pensare molto attentamente a come la si comunica, che non la si chiami tassa sulla carne. In Germania la chiamano tassa sul benessere degli animali. Noi la chiamiamo semplicemente tassa sulla sostenibilità, o contributo alla sostenibilità per gli allevatori. Dovete anche essere sicuri di cosa farete con le entrate. Se le entrate vengono utilizzate solo per il governo per avere un reddito, allora non funzionerà, ci sarà una protesta. Ma se si dice "beh, vogliamo anche aiutarvi a comprare più verdura e frutta, perché questo è sano e fa bene all'ambiente", allora la gente direbbe "ok, un prodotto diventerà più costoso, l'altro più economico, va bene".

Il rapporto pubblicato nel 2019 dal think-tank Demos stima che 20 milioni di adulti nel Regno Unito non possono permettersi cibi sani, come frutta e verdura. Uno dei punti che viene criticato in relazione alla proposta di una tassa sulla carne è che, trattandosi di un'imposta sui consumi, colpisce più duramente le persone a basso reddito. In che misura, secondo lei, la proposta della Coalizione Tapp potrebbe influire sulla dieta di questa parte della popolazione?

Come ho detto prima, abbiamo anche una proposta per sostenere i gruppi a basso reddito con un pagamento compensativo. Può essere di 10 euro al mese, o di 120 euro all'anno. In questo modo ottengono più soldi di quanto la tassa sulla carne costerà loro, quindi sono sovracompensati. Il loro reddito netto aumenterà se ci sarà un'imposta sulla carne.

Oltre a questo, anche la frutta e la verdura che acquistano sarà più economica. In terzo luogo, i loro costi sanitari diminuiranno perché l'intera popolazione sarà più sana, quindi ci saranno meno costi sanitari. Penso che i gruppi a basso reddito stiano molto meglio quando c'è una tassa sulla carne, ma non ci credono.

Sappiamo che tasse come questa, di per sé, tendono ad avere poco effetto sulle abitudini di consumo delle persone con un reddito più elevato. Concentrandosi ancora una volta sulle persone a medio e basso reddito, pensa che sia possibile che questa tassazione, invece di portare a una diminuzione del consumo generale di carne, finisca per favorire solo la sostituzione della carne rossa con la carne di pollo e di maiale, che di solito sono più abbordabili?

Molte persone, soprattutto i gruppi per il benessere degli animali, sono preoccupati per questo. Il consumo di pollo sta aumentando più velocemente di altri tipi di carne. Questa è una minaccia, ma secondo gli scienziati che hanno fatto il rapporto fiscale per la Coalizione Tapp, visto che anche il pollo sarà più costoso, anche il consumo di pollo si ridurrà. In misura minore rispetto alla riduzione della carne di manzo e di maiale, ma si ridurrà come conseguenza di questa tassa sulla carne, perché le alternative per il pollo saranno relativamente più economiche quando ci sarà una tassa sulla carne di pollo. Quindi ci aspettiamo che anche il consumo di pollo diminuisca.

Quali azioni pratiche sono state intraprese per mettere in atto la proposta della Coalizione Tapp? Quali sono i prossimi passi?

Stiamo lavorando a diversi livelli. A livello europeo, a Bruxelles, e a livello nazionale, nei Paesi Bassi e anche in Germania. Speriamo che in altri Paesi ci siano coalizioni simili come la Tapp Coalition che chiedono anche la tassa sulla carne o un prezzo equo sulla carne.

Nei Paesi Bassi, poiché è tempo di elezioni, abbiamo chiesto a diversi gruppi politici di sostenere le nostre proposte, e la metà dei partiti politici lo ha fatto, nei loro programmi adesso compare la proposta della tassa sulla carne. Se uno di questi partiti entra a far parte del prossimo governo olandese e chiede questa proposta, i Paesi Bassi avranno una tassa sulla carne tra due anni. Noi crediamo che il sostegno politico nei Paesi Bassi non sia sufficiente per far sì che ciò si realizzi. In Germania esiste già una proposta simile. Quindi, penso che tra due anni ci sarà una tassa sulla carne nei Paesi Bassi e in Germania.

E l'Europa?

A livello europeo è più difficile, perché l'UE non può imporre tasse, è il mandato dei governi, ma possono fare diverse cose. Possono avere una tassa sulle importazioni di carne da paesi extraeuropei, si chiama meccanismo di aggiustamento delle frontiere del carbonio, che viene usato anche per l'industria, per proteggere dalle importazioni a basso costo da paesi dove non ci sono politiche climatiche o tasse ambientali. Quindi, c'è la possibilità che l'Europa in futuro abbia una tassa d'importazione per paesi come il Brasile o l'Argentina, anche per quanto riguarda i prodotti a base di carne provenienti da questi paesi, perché ora le politiche per la deforestazione e per la protezione del clima sono molto più basse rispetto agli standard europei. Questo è qualcosa che penso la Commissione farà in futuro. E sono attivi anche in altri modi. Hanno scritto un Green Deal per la produzione alimentare, e una delle proposte è quella di aumentare il prezzo della carne chiedendo ai supermercati di avere un codice di condotta volontario per smettere di vendere carne a prezzi troppo bassi. E se questo codice non funzionerà tra qualche anno, allora la Commissione Europea farà una legislazione per fermare queste pratiche. Questa è una proposta importante e all'inizio del prossimo anno vedremo il codice di condotta, come si presenta. Speriamo che sia un buon codice e che i supermercati vi si attengano, ma vedremo. Penso che una legge sia la scelta migliore, quindi abbiamo chiesto una legge invece del codice volontario.

C'è un'altra cosa che la Commissione europea e il Parlamento europeo potrebbero fare, una misura che la Nuova Zelanda sta già adottando, inserendo i produttori di latte e di carne in quel sistema di scambio di quote di emissione, quindi anche gli agricoltori devono pagare per le emissioni di gas a effetto serra.

Ritiene che, in un certo senso, il futuro dell'idea di una tassa sulla carne dipenda dal successo della sua applicazione nei Paesi Bassi e probabilmente in altri paesi nel prossimo futuro? Che questo sia il primo passo per mostrare al mondo se può avere successo o meno?

Penso che sia davvero importante che ci sia un primo o un secondo paese che lo faccia e che mostri agli altri paesi come si può fare. È davvero importante anche per il vertice internazionale dell'ONU del prossimo anno per il clima, per la biodiversità, per il vertice dei sistemi alimentari dell'ONU, avere quegli esempi di tasse sulla carne come mezzo per proteggere l'ambiente e proteggere le foreste.

Pensando al futuro, come pensa che saranno la produzione alimentare e le abitudini alimentari tra dieci anni?

Penso che sarà davvero diverso rispetto alla situazione attuale. Penso che in molti paesi ci saranno tasse sulla carne e maggiori sussidi per il cibo sano, per la verdura, la frutta, e ci saranno tasse sullo zucchero, eccetera. Penso che anche i supermercati capiranno che dovranno cambiare il cibo che offrono ai consumatori e che dovranno anche mostrare il vero prezzo del cibo sulle etichette. C'è un supermercato in Germania che lo sta già facendo, mostrando il prezzo del supermercato ma anche il vero prezzo, che è più alto. Questa è un'opzione. Penso che tra 10 anni, in media, la gente mangerà dal 20 al 25% di carne in meno rispetto ad oggi.

Cosa ne pensa della carne coltivata in laboratorio? Pensa che possa essere parte della soluzione?

Sì, fa parte della soluzione. Personalmente, penso che sia un po' difficile mangiare cibi sintetici, ma per motivi ambientali e di benessere animale è un'ottima idea. Sono d'accordo.

Leggi le interviste a Svein Tveitdal e Carlos Nobre, parte della serie BlastingTalks su cambiamento climatico.