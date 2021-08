Brasile, mare e costa, tre elementi che fanno da stereotipo per un Paese che è molto più di questo. Negli ultimi tempi però, a far parlare di questo stato del Sud America è la furia della natura che non si ferma davanti a nulla. Sulle coste brasiliane infatti, c’è una località che da decenni subisce danni enormi a causa delle acque del mare, ovvero Atafona.

Brasile e la città in pericolo di Atafona

Atafona è una località in Brasile che rischia la scomparsa a causa del mare. Negli ultimi 70 anni infatti, l'"attacco" delle acque marine ha già provocato il collasso di oltre 500 abitazioni.

Gran parte della responsabilità non è da attribuire alla natura, ma a comportamenti poco corretti delle persone che hanno fatto scelte pericolose.

Infatti, il problema è legato principalmente a ragioni umane, ovvero alle attività di modifica strutturale alle coste che gli uomini hanno fatto nel tempo. Atafona fa parte di São João da Barra, una città che conta circa 36mila abitanti. Si trova posizionata a circa 250 chilometri a nord-est di Rio de Janeiro, e posizionata vicino all'Oceano Atlantico.

L'albergo di Atafona che non ha mai aperto

Il mare è sicuramente la principale attrazione di Atafona in Brasile, quello che insomma attira di più la gente in questa zona. Da anni è però anche il suo nemico maggiore, dal momento che pian piano sta erodendo la costa della città.

Uno degli esempi di questo grave problema è l'albergo Predio do Julinho, struttura di 48 camere che avrebbe ospitato i viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

L'albergo non ha mai aperto, dal momento che nel 2008 è collassato su sé stesso. La causa è stata appunto l'erosione delle sue fondamenta provocata dalle acque del mare.

Il timore degli esperti è che con il tempo il processo di avanzamento non si arresti, e che la città venga completamente invasa dalle acque.

Brasile e clima: Atafona minacciata dagli sbalzi climatici

Sono molti gli scienziati che hanno cercato di dare una spiegazione a quanto sta accadendo. Questi hanno osservato che a incidere principalmente è il clima che si presenta oggi ad Atafona.

Proprio sulla base di questo, gli stessi esperti sospettano che la città del Brasile vedrà i danni aggravarsi sempre di più a causa del continuo cambiamento climatico a cui stiamo assistendo.

C'è da osservare che questo tipo di situazione è comune a molti altri posti del mondo. Infatti, sono in molte le zone del pianeta che sono a rischio a causa del cambiamento del clima. Soprattutto a essere molto influente in questo è il surriscaldamento del globo, che anno dopo anno porta allo sciogliersi continuo dei ghiacciai.

Questo di fatto comporta un aumento del volume delle acque, le quali poi si fanno strada laddove possono. Il problema di Atafona ha alzato l'allarme in maniera vistosa, ma non è l'unico luogo nel modo che è a rischio di allagamento.

Atafona, i lavori al fiume che l'hanno messa in pericolo

Il problema stando ai geologi, non è dovuto al mare in sé e per sé, ma a chi gli ha reso possibile divenire un pericolo. A partire dagli anni Cinquanta sono stati fatti diversi lavori sul fiume Paraíba do Sul, un corso di acqua lungo 1.100 chilometri. Il motivo principale era quello di portare un maggior volume di acqua a San Paolo e Rio de Janeiro.

Per ottenere questo risultato, furono deviati molti tratti del fiume. Dunque, Atafona si è trovata senza il materiale che fino ad allora aveva costituito una protezione naturale nei confronti della forza dell’oceano. I lavori fatti al fiume ne hanno diminuita la sostanza, e quindi, è stato permesso all'oceano di penetrare all'interno con molta facilita. In pratica, il mare ha cominciato pian piano a erodere la costa.