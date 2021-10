Sandwich farciti di segreti militari, sembra la spy story di un film della serie 007, ma purtroppo è reale. Non c'è niente di cinematografico in questa storia che vede un ingegnere nucleare ed ex ufficiale della marina che, insieme alla moglie, aveva messo su una banda che vendeva segreti militari mascherati da prodotti comuni. Sandwich, cerotti e chewing gum che erano molto più di questo.

I sandwich contraffatti scoperti dall'FBI

I sandwich non erano l'unico prodotto ad avere i fari puntati dell'FBI, ma a essere sotto osservazione c'erano anche chewing gum e cerotti, prodotti che sono di comune utilizzo.

A ordire questa trama molto curiosa è Jonathan Toebbe, 42anni, ingegnere nucleare ex ufficiale della Marina Usa, che insieme alla moglie ha messo in atto un'associazione a delinquere. I due sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Per quanto si è potuto appurare dal momento in cui hanno cominciato, a quello in cui sono stati arrestati, hanno tentato ripetutamente di vendere a un governo straniero molti dati coperti dal segreto militare.

Scoperti da chi comprava sandwich

Come nella trama più ordita di un film di spionaggio dove vincono diciamo così "i buoni", ecco il colpo di scena finale che permette agli agenti di arrestare il colpevole. Le spie in questione, ovvero Jonathan Toebbe e consorte, non sapevano che il loro interlocutore non fosse una spia del governo straniero, ma bensì un federale sotto copertura.

Una volta che questi ha acquisito tutte le informazioni necessarie, e capito quali fossero le informazioni che tentavano di vendere, ha fatto intervenire l'FBI che ha prontamente arrestato entrambi.

Il primo attore di questa situazione è senza dubbio il marito, che essendo stato nell'ambiente militare aveva accesso a informazioni sensibili, che poteva quindi facilmente reperire e fornire a chi le richiedeva in maniera illegale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo l'FBI il ruolo della moglie non era solo di conoscenza del traffico del marito, ma aveva svolto un ruolo attivo.

Sandwich e scuola: la doppia vita di Diana Toebbe

La coppia è stata arrestata in quanto secondo la legge americana ha violato l'Atomic Energy Act, una legge del dopoguerra che è molto importante negli Stati Uniti.

La moglie di Jonathan Toebbe, ovvero Diana, nella vita di tutti i giorni svolgeva il ruolo di insegnante. Al momento è stata sospesa dalla scuola privata nella quale prestava servizio. L'accusa che le è stata rivolta è quella di aver fatto da palo quando il marito consegnava i suoi segreti.

La cosa è andata avanti per molto tempo, ignari come detto in precedenza che, quelle richieste, erano invece trappole del controspionaggio americano. Ora per loro si prospetta un processo molto lungo, che con molta probabilità si trasformerà in una pesante condanna.