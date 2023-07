Quello attualmente in corso è il momento perfetto dell'anno per ammirare il Palermohenge, un particolare fenomeno naturale che produce una spettacolare alba in grado di allineare i punti nevralgici al centro. L'evento, di scena a Palermo, permette di ammirare un fenomeno dorato e luminoso dalle tinte uniche.

Palermohenge

Il periodo compreso tra il 23 maggio e il 20 luglio di ogni anno è il momento perfetto per osservare dal centro città l'ormai celebre evento del Palermohenge. Questo fenomeno di luce dorata consiste in particolare in un allineamento solare con l’asse viario composto da Corso Calatafimi e Corso Vittorio Emanuele, due delle strade più importanti della città.

Queste storiche vie nei mesi estivi si colorano e si illuminano all'alba e al tramonto, dando vita ad un rettilineo solare di ben 6,25 km. Da Monreale questo gioco di luci va a sfociare nel mare passando metaforicamente attraverso Porta Felice. Ne viene fuori una visione onirica che coniuga la natura alle costruzioni umane.

Tra termini e significati

I due giorni più adatti per poter osservare l'allineamento dorato nella sua forma più perfetta sono quello iniziale e quello finale, dunque 23 maggio e 20 luglio, ma in realtà in tutto il periodo il Palermohenge regala scorci luminosi anche da prospettive differenti. Il termine è stato coniato da un giovane fotografo palermitano, Francesco Rotolo, che per poter realizzare le migliori istantanee ha studiato e a lungo analizzato il fiume dorato.

La denominazione del fenomeno, Palermohenge, ha una forte similitudine con il Manhattanhenge a New York, fenomeno che vede il celebre quartiere tinto di oro, uno spettacolo unico nel suo genere che vede il sole tramontare allineandosi tra i grattaceli della Grande Mela.

Sunset Hunters

L'atto di fotografare tramonti o albe è ormai molto comune, con la maggior parte degli utenti che si riversa poi sui social network per condividere i propri scatti.

La curiosità sta nel fatto che esistono addirittura i "Sunset Hunters", ovvero i cacciatori di tramonti, così chiamati poichè viaggiano proprio in cerca dei migliori scorci da ritrarre.

Tra i luoghi più celebri per questa tipologia di visioni c'è sicuramente Manhattan, insieme a numerose altre zone degli Stati Uniti. Palermo, con il suo Palermohenge però, non è da meno, in grado di tingersi d'oro lasciando letteralmente senza fiato chi assiste al particolare fenomeno.