È tempo di saluti, dopo Buffon infatti anche altri calciatori [VIDEO] hanno espresso la volontà di cambiare sfide, al di là se saranno fuori o dentro il contesto calcistico. Dunque il mondo del calcio ultimamente si sta riempiendo di dichiarazioni da parte di giocatori noti, tra cui Hamsik, Pirlo e Ronaldo. Ma vediamo meglio quali sono le ultime curiosità che li riguardano.

Qualcosa di nuovo per Hamsik

Come anticipato sopra, non solo all'interno della Juve c'è chi ha manifestato ferma intenzione di lasciare la squadra, ma anche nel Napoli [VIDEO]si sta verificando una analoga situazione. Si tratta del calciatore Marek Hamsik, capitano del Napoli, e membro di questo team dal 2007, il quale rilascia precise dichiarazioni al quotidiano slovacco Pravda.sk.

Egli infatti afferma che si sente deluso, che lui ha fatto tutto il possibile, che i tifosi non meritano di non poter festeggiare lo scudetto anche quest'anno e che quindi è giunto il momento di cambiare, ovvero: "Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo". Inoltre il padre del giocatore fa trapelare che ci sono tre squadre cinesi che lo vorrebbero.

Gossip su Pirlo

Quanto al calciatore Andrea Pirlo, il quale ha appena annunciato anche lui il suo ritiro dal calcio giocato, si parla anche a livello di gossip. Di solito viene ricordato per la sua militanza in squadre come il Milan e la Juventus, ma ultimamente gira nel web una curiosità riguardante il suo rapporto con la ex moglie Deborah Roversi.

Un matrimonio durato 13 anni, finito in modo brusco ma che ha permesso alla donna di ottenere un assegno di mantenimento pari a 53 mila euro.

Le critiche non sono tardate ad arrivare, ma lei si è difesa dichiarando alla rivista Vanity Fair che il sentimento per Pirlo era fatto di "abnegazione e rinuncia". La battaglia giuridica tra loro due è ormai finita perché entrambi hanno nuovi amori. Per esempio, Andrea Pirlo adesso è felice con Valentina Baldini e i loro due figli.

Il ringraziamento di Ronaldo

Ronaldo ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Felice del ritorno in Champions League dell'Inter ha dichiarato che "sei anni senza Champions erano una cosa senza senso per l'Inter". Poi ha elogiato l'inserimento di Eder da parte di Spalletti durante la partita per essere ammessi al campionato appena menzionato e ha manifestato il suo disaccordo con chi mette in discussione Icardi, che lui definisce uno che fa tanti gol. In sintesi, egli ringrazia l'Inter per essersi riuscita a qualificare per la Champions, ma sostiene che non bisogna mai dimenticare di lottare per lo scudetto.