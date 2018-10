L'addio di Beppe Marotta alla Juventus ha ancora molta rilevanza a livello mediatico, soprattutto perché parliamo dell'ex amministratore delegato di una delle società sportive più importanti in Italia e nel mondo. Ovviamente, dopo le parole di Marotta arrivate nel post partita di Juventus-Napoli, sono iniziate le prime indiscrezioni su chi sostituirà l'ex Sampdoria, anche se in qualche modo, di recente, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha già ufficializzato le tre figure che nei loro settori dovranno contribuire ad incrementare la crescita sportiva e commerciale del brand Juventus. Resta però il ruolo vacante, quello da amministratore delegato, che potrebbe essere ufficializzato nel prossimo Consiglio di Amministrazione della società torinese.

Uno dei nomi che sono stati fatti come possibile sostituto di Marotta è quello di Maurizio Arrivabene, attuale direttore della Ferrari, che però ha smentito [VIDEO] q [VIDEO]uesta possibilità.

Maurizio Arrivabene ha escluso arrivo alla Juventus come amministratore delegato

Il direttore tecnico della Ferrari, in una recente dichiarazione, ha affermato come sia lusingato dalle voci riguardo la possibile nomina ad amministratore delegato della Juventus, ma ha escluso questa ipotesi in quanto vuole continuare a ricoprire l'attuale ruolo in Ferrari. Ha aggiunto che gli piacerebbe essere confermato però nel Consiglio di Amministrazione della Juventus, ma solo come consigliere e non con ruoli amministrativi nella società torinese. Inoltre Arrivabene ha aggiunto che prima di diventare il direttore tecnico della Ferrari, aveva la delega del controllo rischi proprio della società di Agnelli..

Calcio&Finanza, ufficializzato stipendio Marotta stagione 2017-2018

Di recente il noto giornale di finanza 'Calcio&Finanza' ha ufficializzato gli stipendi dei dirigenti della Juventus per la stagione 2017-2018: l'ingaggio di Marotta è stato da top manager, con ben 5,5 milioni di euro guadagnati solamente nel corso della passata stagione. Una somma notevole, dovuta al raggiungimento degli obiettivi ufficializzati nel 2015 e dai premi che abitualmente inserisce nei contratti di lavoro con i suoi dipendenti il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Solo con i premi, infatti, l'ex Sampdoria ha guadagnato più di 4 milioni di euro mentre lo stipendio base annuale è stato di 1,5 milioni di euro [VIDEO].