Riprende la Coppa Italia con la disputa degli ottavi di finale. Domani sono previste tre gare: Lazio-Novara alle ore 15, Sampdoria-Milan alle 18 e Bologna-Juventus, in campo alle ore 20.45. Fari puntati soprattutto sulle ultime due sfide che vedono in campo rossoneri e bianconeri che saranno poi avversari in Supercoppa.

Bologna-Juve: le dichiarazioni di Allegri

L'allenatore juventino Massimiliano Allegri si è presentato alla conferenza pre-match dichiarando di non aver gradito l'ultima prestazione della sua squadra prima della sosta, contro la Sampdoria.

I bianconeri, a suo dire, hanno concesso troppo spazio sul goal, successivamente annullato dal VAR, di Saponara. Pur lodando le qualità di Audero [VIDEO], portiere sampdoriano in prestito dalla stessa Juve, il parere di Allegri è che la sua squadra sia stata poco cinica sotto porta.

Ha infine detto che 'la Coppa Italia è al pari d'importanza di Champions League, Serie A e Supercoppa italiana' in questa stagione per i bianconeri. Bisognerà rimanere concentrati contro un Bologna che tenterà l'impresa. Cristiano Ronaldo riposa e giocherà probabilmente Kean dal primo minuto.

Il pensiero di Filippo Inzaghi

'Contro la Juventus servirà la partita perfetta'. Filippo Inzaghi, mister del Bologna, non ha dubbi sul fatto che la sua squadra sia nettamente sfavorita nel confronto contro i detentori del trofeo. Ad ogni modo i rossoblu si sono mostrati in gran spolvero nell'ultima gara dell'anno sul campo del Napoli e, pur perdendo, hannno dimostrato di potersela giocare anche contro una grande. Dunque gli uomini di Inzaghi non si tireranno indietro anche contro la vecchia signora, anche se l'asta delle difficoltà dovesse alzarsi subendo magari un gol nei primi minuti.

Ha infine svelato qualche anticipazione di formazione, relativamente ai nuovi acquisti, asserendo che Soriano sarà titolare e Sansone dovrebbe invece partire dalla panchina.

Sampdoria-Milan

Nell'intervista pre-partita Rino Gattuso ha dichiarato di aspettarsi una gara difficile. 'Lo scorso anno - ha detto - la sconfitta in finale ci ha dato una grandissima delusione, ma il percorso completo ci ha regalato parecchie gioie'. L'arrivo del talentuoso Paquetà [VIDEO]inorgoglisce inoltre mister Gattuso che dovrebbe lanciare dal 1' il giovane brasiliano.

Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, alla vigilia dell'incontro contro i rossoneri ha detto di essere galvanizzato del ritorno alla Sampdoria di Manolo Gabbiadini. Con un giocatore con le sue caratteristiche la rosa aggiunge davvero un ulteriore tassello di qualità. Contro il Milan, comunque, dovrebbero partire dal 1' nel reparto avanzato Quagliarella e Caprari, Gabbiadini sarà in tribuna ad osservare i suoi nuovi compagni.