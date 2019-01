Annuncio

Annuncio

Dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, il Milan è pronto a tornare in campo domani contro la Sampdoria in Coppa Italia, dando il via alla seconda parte di stagione. Nel frattempo sono in corso varie trattative di mercato per cercare di rinforzare la rosa entro la fine di gennaio.

Il punto sul mercato di gennaio

Con l'aquisto di Paquetà, le piste più calde (e anche quelle preferite dai dirigenti rossoneri), sembrano essere quelle di Sensi e di Carrasco.

Leggi anche Higuain sempre più vicino al Chelsea, la Juve potrebbe decidere il suo futuro

Il centrocampista del Sassuolo porterebbe certamente qualità nella mediana di Gattuso e sarebbe schierabile sia davanti alla difesa sia come mezz'ala. Il belga attualmente in forza ai cinesi del Dalian Yifang, d'altro canto, andrebbe a occupare la posizione di esterno sinistro di attacco, andando a confermare la scelta di Gattuso di proseguire la seconda parte di stagione con il 4-3-3, invece che giocare con Higuain e Cutrone insieme nel 4-4-2.

Advertisement

Le trattative per portare questi due giocatori a Milanello sembrano comunque ancora lontane dalla fine, soprattutto viste le incertezze dei rispettivi club di privarsi dei due calciatori. Anche il mercato in uscita è in fase di stallo nonostante il fatto che Borini e Halilovic, ormai ai margini del progetto rossonero, abbiano già la valigia in mano. Higuain invece, dopo le tante voci che lo vedevano nel Chelsea del suo ex allenatore Maurizio Sarri, sembrerebbe restare a Milanello almeno fino a giugno, quando poi il Milan dovrà decidere se riscattarlo o meno dalla Juventus.

I prossimi incontri

Il Milan ricomincerà la sua seconda parte di stagione preparando tre gare in una settimana. Domani si giocherà a Genova la sfida con la Sampdoria [VIDEO] valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Advertisement

Per l'occasione potremo vedere finalmente Andrea Conti partire da titolare. Dopo i gravi infortuni e le recenti apparizioni a gara in corso, infatti, il giovane talento italiano è pronto per riprendersi il posto da titolare sulla fascia destra. Anche il nuovo acquisto Paquetà dovrebbe giocare titolare, visto il recente infortunio di Suso. Il brasiliano resta il grande interrogativo di questo Calciomercato e dovrà dimostrare anche sui campi europei quello che ha fatto vedere fino ad ora in Brasile. Molti dicono sia il nuovo Kakà e sicuramente è un giocatore di talento, ora sta a Gattuso trovargli una sistemazione in campo: probabilmente sarà come mezz'ala, per sostituire l'infortunato Bonaventura.

Mercoledì 16 si giocherà invece la finale di Supercoppa italiana con la Juventus [VIDEO] alle ore 18.30 italiane. Mentre il lunedì successivo all'insolito orario delle 15.00 il Milan affronterà il Genoa dando il via al girone di ritorno del campionato di Serie A. La squadra di Gattuso in questa seconda parte di campionato dovrà fare più punti rispetto alla prima per poter arrivare almeno quarta ed accedere alla prossima Champions League.