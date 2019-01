Annuncio

Annuncio

Domani dopo 15 giorni, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Bologna nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri poco prima delle 18 sono partiti da Torino per raggiungere l'Emilia Romagna in treno. Domani Massimiliano Allegri dovrà fare necessariamente qualche rotazione, soprattutto in vista della Supercoppa contro il Milan. Di certo il tecnico juventino dovrà rinunciare a Mario Mandzukic che ieri si è fatto male. Al posto del croato, in Coppa Italia dovrebbe esservi Moise Kean, oltre a lui potrebbe toccare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: i cambi però, non riguarderanno solo l'attacco.

Infatti, il turnover riguarderà tutti i reparti, ma solo in porta ci sarà una variazione rispetto al solito [VIDEO]. In Coppa Italia generalmente gioca il portiere di riserva ma domani non toccherà Mattia Perin difendere i pali, ma bensì a Wojciech Szczesny: il numero 1 bianconero dovrà riprendere il ritmo partita.

Advertisement

In attacco sarà confermato Dybala

Domani, Massimiliano Allegri dovrà fare qualche cambio di formazione soprattutto in attacco, i bianconeri, infatti, per il match contro il Bologna dovranno fare a meno di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero si è fermato nella giornata di ieri e resta in dubbio anche per la Supercoppa. Dunque in Coppa Italia, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo dovranno fare gli straordinari. Il numero 10 bianconero è CR7 dovrebbero essere confermati in attacco, e con loro ci sarà però un'importante novità: Moise Kean, mentre Federico Bernardeschi e Douglas Costa dovrebbero partire dalla panchina. Oltre all'attacco ci saranno alcune novità [VIDEO]anche a centrocampo, dove probabilmente non ci sarà Miralem Pjanic. Il bosniaco dovrebbe riposare e al suo posto dovrebbe agire Rodrigo Bentancur.

Advertisement

Con il numero 30 bianconero potrebbero giocare Emre Can e Blaise Matuidi: il francese è in ballottaggio con Sami Khedira.

Bonucci titolare

Domani, la Juventus sarà impegnata in TIM Cup per affrontare il Bologna. I bianconeri si presenteranno con alcune novità di formazione, novità che riguarderanno anche la difesa. Infatti, Giorgio Chiellini riposerà e al suo posto al fianco di Leonardo Bonucci toccherà probabilmente a Daniele Rugani, anche sulle corsie laterali potrebbe esserci una possibilità per Leonardo Spinazzola, che potrebbe giocare sulla sinistra per permettere di rifiatare ad Alex Sandro. Al momento i due giocatori sono in ballottaggio, mentre sulla destra sarà confermato Mattia De Sciglio.