Primi giorni di mercato di riparazione [VIDEO]e primi movimenti nel calcio italiano. Tra le squadre che potrebbero attingere maggiormente alla sessione invernale c'è il Crotone, squadra calabrese alle prese con un avvio di stagione difficile in Serie B, caratterizzato da un penultimo posto in graduatoria frutto di una serie di sconfitte non preventivate che hanno portato anche a un avvicendamento infruttuoso in panchina. Il ritorno alla guida della squadra di Giovanni Stroppa sembra avere dato la giusta spinta alla società crotonese per rivoluzionare una formazione costruita per vincere e caratterizzata anche da ben nove elementi nell'orbita delle rispettive selezioni nazionali.

Arriva un giovane difensore

Il primo acquisto invernale della società calabrese [VIDEO] sembra essere il giovane terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, elemento classe 1999 cresciuto tra le fila della Juventus ma di proprietà del Sassuolo.

Per lui sei mesi all'estero con poche soddisfazioni tra le fila della compagine olandese di Erdevise del Pec Zwolle. Allo stato attuale le voci di mercato danno per fatto l'accordo con una firma sul contratto che potrebbe arrivare a breve. Un acquisto in prestito per coprire una carenza in rosa che ora potrebbe essere soddisfatta. Il ritorno in Italia del terzino coinciderà dunque con la sua prima volta in cadetteria, in un torneo ad alto tasso di difficoltà e con un elevato agonismo.

Per l'attacco si guarda in casa Parma

Inoltre il Crotone nei prossimi giorni potrebbe mettere a segno un nuovo acquisto, questa volta in attacco. Tra i vari profili sembra trovare conferme l'interesse per la punta del Parma Alessio Da Cruz, classe 1997 con un pregresso tra le fila del Novara. Il calciatore olandese ha trovato ben poco spazio tra le fila dei ducali con sole tre presenze in questa stagione.

Un profilo che sembra rientrare nell'ordine di idee del diesse Beppe Ursino, il quale valuta allo stesso tempo pure altri giocatori.

Nelle ore precedenti anche l'ex Giuseppe Torromino era stato accostato alla formazione calabrese, ma nessun riscontro sembra ancora confermare la trattativa con il bomber che ha comunque passato le vacanze invernali nella città di Crotone, sua terra d'origine. Non dovrebbero partire per ora l'attaccante romeno Adrian Stoian e il portiere (e capitano della squadra) Alex Cordaz, i quali alla ripresa dei lavori saranno presenti agli allenamenti con il resto della squadra.