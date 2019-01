Advertisement

Advertisement

Archiviate o quasi le festività natalizie il campionato di Serie D [VIDEO] riprende la sua marcia: domenica 6 gennaio è previsto il ritorno in campo. Tra i vari match in programma spicca la sfida Vigor Carpaneto-Modena, gara valida per la diciottesima giornata del Girone D, di scena allo stadio San Lazzaro, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 e diretta su TRC Sat.

L'impianto cittadino subirà per l'occasione l'inversione dei settori considerata la massiccia presenza di supporter canarini che invaderà la comunità piacentina.

In occasione del match infatti sono stati messi a disposizione della compagine emiliana 750 biglietti e la tribuna centrale del San Lazzaro mentre alla formazione locale sarà riservato il settore ospiti e appena 350 tagliandi.

Advertisement

Difendere la zona play-off

Gli uomini del tecnico Stefano Rossini vogliono continuare a sorprendere: la compagine biancazzurra deve assolutamente difendere il quarto posto sinora conquistato, seppur in coabitazione con Fiorenzuola e Fanfulla.

Le ultime uscite, prima della sosta natalizia, non sono state tuttavia incoraggianti con la formazione piacentina che ha appena conquistato due punti in tre gare, in virtù dei pareggi interni entrambi per 1-1 contro Pavia e Fiorenzuola, nonché la sconfitta di misura contro il Calvina. Prima di questi passi falsi, erano arrivate due vittorie roboanti contro il Classe per 4-0 e il Crema per 2-1.

L'obiettivo dei biancazzurri è quello di difendere con le unghie e con i denti la posizione in classifica, che consentirebbe agli uomini di Rossini di giocarsi i play-off.

Advertisement

Tenere a distanza la Pergolettese

La squadra del tecnico Luigi Apolloni deve assolutamente invertire la rotta: prima della sosta natalizia i gialloblu hanno conquistato un misero punticino contro il San Marino [VIDEO] sul neutro di Milano Marittima. Davvero pochi i nove punti conquistati nelle ultime cinque gare per una squadra che punta alla promozione diretta in Serie C, in special modo se la Pergolettese si fa minacciosamente sotto, sfruttando i passi falsi dei canarini e battendo al contempo Sasso Marconi, Calvina, Fiorenzuola e Pavia.

All'andata il Vigor Carpaneto si presentò allo stadio Alberto Braglia con un atteggiamento piuttosto aggressivo sfiorando più volte il vantaggio e cedendo solamente ad inizio ripresa, in seguito alla rete siglata da Dierna che decise l'incontro. Tra l'altro Vagge nell'occasione ipnotizzò dagli undici metri Ferretti parando un rigore concesso dal direttore di gara dopo appena tre minuti di gioco.

Dove vedere Vigor Carpaneto-Modena in tv e streaming

La gara Vigor Carpaneto-Modena, in programma domenica 6 gennaio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30, sarà visibile sulle emittenti TR Media - TRC Sat, in chiaro e in esclusiva al canale 827 del bouquet Sky, disponibile anche in streaming sul sito www.trc.tv, nonché su TVQui, disponibile in chiaro su digitale terrestre al canale 35 e 59, per residenti della regione Emilia-Romagna, nonché in streaming all'indirizzo www.tvqui.it.

Le probabili formazioni

Il tecnico del Carpaneto, Rossini, è costretto a rinunciare solamente al lungodegente Tinterri: nel 3-4-1-2 che opporrà al Modena dovrebbe schierare Vagge tra i pali, Baschirotto centrale di difesa, con Rossini a destra e Fogliazza a sinistra. Linea mediana composta da Mastrototaro e Corioni in mezzo, con Abelli e Viola esterni. Mauri agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Rantier e Carrozza.

In casa Modena Apolloni invece deve rinunciare allo squalificato Pettarini, mentre sono fortemente in dubbio Loviso e Ferretti, che in settimana hanno lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare. Nel 4-2-3-1 da opporre alla Vigor Carpaneto prenderanno parte Dieye tra i pali, Dierna e Perna centrali, con Ndoj a destra e Zanoni a sinistra; a centrocampo Boscolo Papo e Rabiu, con Baldazzi, Duca e Sansovini a supporto dell'unica punta Ferrario. Possibile panchina per Cortinovis e Montella, che non sono al top della forma.

VIGOR CARPANETO (3-4-1-2): Vagge; Rossini, Baschirotto, Fogliazza; Abelli, Mastrototaro, Corioni, Viola; Mauri; Rantier, Carozza. Allenatore: Stefano Rossini

MODENA (4-2-3-1): Dieye; Ndoj, Dierna, Perna, Zanoni; Boscolo Papo, Rabiu; Baldazzi, Duca, Sansovini; Ferrario. Allenatore: Luigi Apolloni