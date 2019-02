Annuncio

Il Napoli ha concluso il proprio mercato invernale in maniera piuttosto sterile, registrando in uscita solo il prestito di Marko Rog che si è unito temporaneamente al Siviglia. Allan alla fine è rimasto in squadra e il discorso PSG è stato rinviato all'estate.

Ma proprio in vista dell'estate si ipotizza una vera rivoluzione per il club azzurro. Con due obiettivi già sfumati, campionato e Coppa italia, la società sta infatti valutando cessioni ed acquisti importanti.

Chi potrebbe lasciare la squadra

L'allenatore del Napoli crede moltissimo nei giovani della rosa. Tre sono i calciatori più esperti che potrebbero essere venduti a Giugno per finanziare nuovi acquisti: Mertens, Callejon e Hamsik.

Il calciatore belga è in scadenza di contratto e il presidente del Napoli non intende accontentare le sue richieste per il rinnovo. Complice lo scarso rendimento e la ripresa di Milik, Dries potrebbe essere il primo indiziato a partire. Molti sono i club che potrebbero chiedere informazioni per il folletto belga volenteroso anche di nuove arie.

Stesso discorso per Josè Callejon, il calciatore non serve più alla squadra e come annunciato anche dal suo agente, il prolungamento è molto lontano. Il Napoli è coperto sulla fascia sinistra dove gioca lo spagnolo e ha già vari sostituti.

Potrebbe lasciare a fine stagione anche capitan Hamsik. Il centrocampista slovacco sarebbe tentato dalla Cina. La società non intende privarsi del suo calciatore ma in caso di offerte importanti e di richiesta da parte del capitano, sarà costretta ad accontentarlo.

Si monitorano profili importanti per l'estate

Il Napoli sta già sondando il campo per un eventuale acquisto di prospettiva. Il primo nome è quello di Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal, classe '96 che gioca nella Nazionale Spagnola dal 2016. Il giovane calciatore è il primo nome nella lista di Giuntoli. Duttile e dotato di tanta tecnica, arriverebbe casomai il Napoli decidesse di pagare la clausola rescissoria di circa 33 milioni di euro. Lo spagnolo troverebbe in squadra il connazionale Fabian e andrebbe a prendere il posto di Allan, in caso questi vada all'estero. Ne avevamo già parlato nelle settimane scorse, le parti si sono raffreddate ma il nome del calciatore continua ad interessare.

Un altro nome caldo per l'attacco è quello di Hirving Lozano. Il messicano piace moltissimo a Carlo Ancelotti che l'ha seguito con la Nazionale messicana durante gli scorsi Mondiali. I discorsi per l'attaccante messicano che gioca in Olanda nella società del PSV sono più che avviati, dovrebbe bastare un offerta di circa 35-40 milioni per poterlo vedere in azzurro.

Peraltro pare che Lozano fosse stato già offerto alla squadra partenopea due anni fa per un esigua cifra di 3,5 milioni di euro. Il gioiellino messicano ha già collezionato 7 gol e 9 assist in sole 28 partite. L'insidia per la squadra azzurra si chiama Mino Raiola, il procuratore del ragazzo, secondo alcuni rumors, vorrebbe infatti portare il suo assistito al Milan che sta cercando un profilo come il suo.

Si lavora sottobanco anche per colpi in prospettiva. Giuntoli sta trattando con l'Empoli per il 22enne algerino Ismael Bennacer, ex Arsenal e tanto seguito la scorsa estate dalla Roma. Il club azzurro starebbe trattando proprio in questi giorni con i toscani per 10 milioni di euro più il cartellino del difensore Lorenzo Tonelli, attualmente alla Sampdoria. L'operazione è comunque rinviata al futuro.