Annuncio

Annuncio

Il Calciomercato invernale è ormai nel vivo e pure il Napoli si guarda intorno per rinforzare la propria rosa, non solo per la stagione in corso, ma anche già guardando al prossimo campionato. In tal senso sul taccuino della società partenopea c'è Hirving Lozano, ala messicana del PSV Eindoven.

Il Napoli vuole chiudere subito

Il D.S. Giuntoli in questi giorni sta forzando la mano con Mino Raiola, procuratore del calciatore classe '95, per provare a sbaragliare la concorrenza di Chelsea e Barcellona.

La trattativa si prospetta molto complicata, poiché il club olandese non intende scendere dalla soglia dei 40 milioni di euro. Il potentissimo agente starebbe cercando in tutti i modi di fare abbassare le pretese alla dirigenza del PSV, impresa molto ardua ma non per questo impossibile; data anche la volontà dello stesso Raiola di portare il messicano all'ombra del Vesuvio. [VIDEO]

Il club azzurro ha già presentato un'importante offerta di 30 milioni, rispedita al mittente dalla società olandese.

Advertisement

Nei prossimi giorni le parti si risentiranno, per capire se la volontà del PSV è sempre la stessa, oppure si è ammorbidita un pochino. Un elemento chiave per la fumata bianca dell'operazione, è la fermezza del Napoli e di Raiola, i quali vorrebbero che Lozano si vesta di azzurro da qui al 31 gennaio, anche se le possibilità maggiori del suo arrivo sarebbero per il termine della stagione.

Operazione di grande prospettiva

L'ala messicana sarebbe un grande acquisto per la Società partenopea: un calciatore giovane con ancora ampi margini di miglioramento, già vanta 34 presenze e 8 goal in Nazionale (fonte Transfermarkt ) ed è un punto fermo del progetto della squadra allenata da Van Bommel. Lozano potrebbe diventare il perfetto erede di uno tra Mertens e Callejòn, che il mercato estivo potrebbe portare lontano da Napoli dopo sei stagioni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Carlo Ancelotti apprezza tantissimo le doti tecniche e di velocità del ventitrenne di Mexico City, anche per questo Giuntoli sta cercando di portarsi avanti con il lavoro. Lozano sembra già aver dato il suo benestare al Napoli, ma vorrebbe anche restare in Olanda fino al termine della stagione per maturare ancora. In questo senso anche De Laurentiis e Giuntoli vogliono portarlo in Campania a partire dal prossimo luglio, anche se nella loro mente l'idea di acquistarlo già da questa sessione di mercato, li affascinerebbe moltissimo. Per un club di altissimo profilo come il Napoli, Lozano vorrebbe dire crescere ancora e crescere bene: [VIDEO]si tratta infatti di un calciatore che, qualora dovesse sposare il progetto azzurro, garantirebbe un ulteriore salto di qualità sia in Italia ma soprattutto in Europa. Anche i tifosi napoletani vedrebbero con buon occhio il possibile arrivo di un elemento come Lozano, fattore assolutamente da non sottovalutare tra i dirigenti azzurri.