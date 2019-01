Annuncio

Una sessione di Calciomercato memorabile quella invernale. Il ritorno in Italia di Muriel, il passaggio di Higuain dal Milan al Chelsea [VIDEO]dove ha incontrato l'ex allenatore Sarri, Boateng al Barcellona e adesso la probabile cessione di Allan al Paris Saint Germain. Il Napoli si è reso protagonista con diverse presunte trattative [VIDEO], ma su tutte emerge quella del centrocampista brasiliano.

Calciomercato Napoli: Allan in partenza

In merito alle voci di calciomercato che circolano in questi giorni la Gazzetta dello Sport riporta la smentita di Aurelio De Laurentiis sull'incontro con il patron del club parigino ribadendo che il Napoli vende solo alle sue condizioni, ovvero a 100 milioni di euro e solo se il giocatore vorrà partire.

L'affare quindi potrebbe portare nelle casse della società azzurra un bel gruzzoletto. I tifosi del Napoli sono molto preoccupati per la cessione del calciatore anche se nel capoluogo campano potrebbe arrivare un centrocampista di prima scelta per sostituirlo.

Il Napoli starebbe infatti già trattando per un sostituto e si tratterebbe di Pablo Fornals del Villarreal. Il Ds Cristiano Giuntoli starebbe definendo i dettagli per l'arrivo del giovane jolly di centrocampo dopo aver ricevuto anche l'ok di mister Carlo Ancelotti. Fornals è un centrocampista centrale molto dotato tecnicamente che può giocare nella zona mediana da trequartista e ha un buon tiro dalla distanza; è abile anche negli inserimenti senza palla. Ha un valore di 30 milioni di euro e, secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe offerto 25 milioni per la cessione.

Il vero motivo del viaggio di De Laurentiis a Parigi

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato di Allan con l'emittente francese Rmc ammettendo che c'è la possibilità che il brasiliano possa essere ceduto, ma che fino ad ora non avrebbe ricevuto offerte.

Intanto girano voci su una richiesta del club parigino sull'acquisto di Allan per 70 milioni, cifra che il patron azzurro non sarebbe disposto ad accettare. Nei tre giorni trascorsi a Parigi dichiara inoltre che non avrebbe incontrato Nasser Al Khelaifi, ma che la discussione la starebbero portando avanti Cristiano Giuntoli e Antero Henrique, i due direttori sportivi. Radio CRC, nel corso della trasmissione "Un calcio alla Radio" ha ribadito però che la presenza di De Laurentiis a Parigi sarebbe legata al Napoli. Probabilmente l'incontro sarebbe legato alla possibilità che la compagnia aerea Qatar Airways possa diventare sponsor del club.