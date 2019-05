Potrebbe esserci una sorta di rivoluzione di mercato in casa Juventus. In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per fine giugno e l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la dirigenza bianconera starebbe lavorando per cercare di allestire una rosa in grado di competere soprattutto in Champions League. La disfatta europea nei quarti di finale contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti tecnici della rosa bianconera e proprio per questo, secondo Tuttosport, Paratici avrebbe stilato una lista di giocatori ideali per la Juventus.

Juve, rivelata la possibile lista di Paratici: i 6 nomi per giugno, tra questi Isco

Sono sei quelli finiti nel taccuino del dirigente juventino, fra questi spicca il nome del centrocampista offensivo del Real Madrid e della nazionale spagnola Isco.

La possibile lista di Paratici

Secondo Tuttosport, il dirigente della Juventus Fabio Paratici avrebbe stilato una lista di giocatori che potrebbero arrivare a Torino. Oltre ad Isco, che piace moltissimo a Massimiliano Allegri, interesserebbero Rabiot, Ndombele, Pogba, De Ligt e James Rodriguez.

Pubblicità

A proposito del centrocampista del Paris Saint Germain, si libererà a parametro zero a giugno, interessa ovviamente a molti top club europei, ma l'unico 'problema' è la richiesta di ingaggio della mamma e procuratore del giocatore, che chiede ben 10 milioni di euro a stagione. Anche il mediano del Lione Ndombelé è uno dei giocatori seguiti da Paratici, la valutazione di mercato della società francese è di almeno 70 milioni di euro, un prezzo notevole che potrebbe incrementare qualora dovesse esserci un'asta di mercato.

Pogba, De Ligt e James Rodriguez

Il vero 'sogno' di mercato della Juventus resta Paul Pogba, che sarebbe in uscita dal Manchester United. La società inglese non si è qualificata per la prossima Champions League, motivo ulteriore che potrebbe spingere il francese a lasciare l'Inghilterra. Il mediano interesserebbe anche al Real Madrid, con Zidane che gradirebbe l'arrivo del campione del mondo con la nazionale francese. La Juventus sarebbe avvantaggiata dal suo arrivo perché il suo agente è Raiola, che ha ottimi rapporti con il vice presidente della Juventus Pavel Nedved, inoltre Pogba si è trovato benissimo alla Juventus.

Pubblicità

Anche la presenza a Torino di Cristiano Ronaldo potrebbe convincere il francese a scegliere di trasferirsi nella società bianconera. In difesa invece piace sempre De Ligt dell'Ajax, dato vicino al Barcellona fino a qualche giorno fa. Si sarebbe riaperta tale possibilità e la Juventus quindi potrebbe presentare un'offerta per il giocatore. Altra occasione di mercato potrebbe essere James Rodriguez, di ritorno al Real Madrid dopo due anni di prestito al Bayern Monaco.

Pubblicità

Il giocatore colombiano incrementerebbe la qualità del settore avanzato e potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato.