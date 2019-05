Dopo il pareggio nel derby della Mole, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi quattro giorni di riposo. La Juventus riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di mercoledì, ma qualche bianconero ha deciso di presentarsi in anticipo alla Continassa. In particolare già da ieri sono al lavoro Paulo Dybala e Douglas Costa, mentre questa mattina hanno fatto il loro ritorno al JTC Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio. Domani, invece, rientrerà tutto il gruppo per riprendere gli allenamenti in vista della partita contro la Roma.

Juventus, da domani riprendono gli allenamenti

Alla ripresa ovviamente ci sarà anche Cristiano Ronaldo che è a Marrakech e si sta godendo qualche giorno di relax in famiglia. Ma in Marocco CR7 è andato anche per questioni di lavoro.

CR7 apre un hotel a Marrakech

Cristiano Ronaldo oltre ad essere il giocatore più forte del mondo è anche un imprenditore. CR7 ha diversi interessi e la sua catena di hotel è una delle più famose. Questa mattina, Cristiano Ronaldo insieme a suo figlio Cristiano Jr e alla compagna Georgina è stato a seguire i lavori del Pestana CR7 che aprirà a Marrakech.

Il giocatore della Juve con un post su Instagram ha annunciato che il suo albergo in Marocco verrà aperto nel 2020. Dopo il suo soggiorno a Marrakech, Cristiano Ronaldo farà il suo rientro a Torino visto che domani è in programma la ripresa degli allenamenti.

Ronaldo vuole diventare capocannoniere della Serie A

Da domani, la Juve riprenderà gli allenamenti e inizierà a mettere nel mirino la sfida contro la Roma. La gara contro i giallorossi sarà fondamentale per Cristiano Ronaldo che vuole diventare il capocannoniere della Serie A.

Domenica, CR7 non avrà al suo fianco Federico Bernardeschi che sarà squalificato. Il numero 33 juventino ha vissuto anche una disavventura fuori dal campo visto che venerdì dei ladri si sono introdotti a casa sua, ma fortunatamente la sua fidanzata è riuscita a sventare il futuro. Dunque, Bernardeschi in questi giorni ha potuto metabolizzare lo spavento per il tentato furto ai suoi danni, sventato dalla sua fidanzata, ma potrà anche riposarsi un po' visto che nelle ultime settimane è stato uno dei più utilizzati da Allegri.

La sua assenza per il match di domenica, sarà un problema per il tecnico livornese che spera almeno di recuperare Paulo Dybala. Il numero 10 juventino qualora recuperasse, contro la Roma, potrebbe anche essere titolare. Intanto Dybala che è al centro di alcune voci di mercato oggi è apparso come testimonial della nuova maglia della Juve in Cina. L'argentino vorrebbe restare a Torino e il fatto che l'Adidas lo abbia scelto come modello per le nuove casacche bianconere potrebbe essere un indizio sulla sua permanenza a Torino.