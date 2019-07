L'Inter è ancora in piena corsa per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è l'obiettivo numero uno del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo ha posto in cima alla lista dei rinforzi al momento della sua firma, ritenendolo fondamentale per i propri dettami tattici. Su di lui, però, sembra essersi acceso un vero e proprio duello di mercato con la Juventus, che ha messo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala.

Proprio per questo motivo l'ex allenatore del Chelsea si starebbe muovendo in prima persona per sbrogliare una trattativa che sembra essersi complicata non poco per il club nerazzurro.

Conte vuole Lukaku

Nelle ultime ore si sono cominciate a paventare ipotetiche alternative a Romelu Lukaku in casa Inter. In realtà i nerazzurri non sembrano essersi arresi nella corsa al centravanti belga, nonostante il forte inserimento della Juventus.

L'intenzione dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è quella di accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte, che ritiene fondamentale l'attaccante per i propri schemi. Questo, comunque, alle condizioni dell'Inter, che non sembra intenzionata ad accontentare le richieste del Manchester United, che chiede ottantatré milioni di euro per il suo cartellino. In questo senso, si sta muovendo in prima persona anche l'ex allenatore del Chelsea.

Anche durante le poche ore di relax che si è concesso a Bergeggi, infatti, stando a quanto riportato da FcInternews, Antonio Conte, sta facendo pressione non solo sul club nerazzurro, ma anche sugli operatori di mercato che stanno mediando. Tra i due sembra essere nato un feeling speciale dopo che si sono sentiti già nelle scorse settimane, quando l'allenatore salentino ha letteralmente stregato il centravanti del Manchester United raccontandogli il suo progetto interista.

Contatti recenti anche con l'agente della punta Federico Pastorello, che sabato era ad Anversa con il goleador classe 1993. Lukaku aspetta l'Inter e Conte va in pressing, come quando giocava.

Si prova a chiudere per Dzeko

Nel frattempo l'Inter sta portando avanti anche la trattativa per Edin Dzeko. Con l'attaccante bosniaco c'è un accordo di massima per un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre quattro milioni di euro a stagione.

Resta da limare la distanza con la Roma, che continua a chiedere venti milioni di euro, ma i nerazzurri sono ottimisti che presto la situazione si possa sbrogliare. Nelle ultime ore si è paventata anche l'ipotesi di uno scambio con Mauro Icardi, con lauto conguaglio a favore della società nerazzurra, che così risolverebbe due problemi in uno. Cederebbe l'attaccante argentino, ormai fuori rosa, e porterebbe a casa uno dei due sostituti.