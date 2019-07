Il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Maurizio Sarri apprezza il numero dieci bianconero, lo vedrebbe come falso nueve o come trequartista. Lo stesso calciatore argentino vorrebbe restare a Torino e ha diminuito i suoi giorni di ferie per tornare nella città sabauda e convincere il tecnico napoletano a puntare su di lui per la prossima stagione. Stando a quanto riporta "Sportmediaset", però, la Juventus avrebbe comunicato all'argentino di averlo messo sul mercato.

Dopo la partenza di Moise Kean (ceduto per quaranta milioni di euro all'Everton) è molto vicina anche quella di Paulo Dybala, sul quale è fortissimo l'interesse del Manchester United. Il club britannico sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio di ben dieci milioni di euro per l'attaccante sudamericano e ha proposto uno scambio con Romelu Lukaku, attaccante belga molto apprezzato da Maurizio Sarri, che lo riterrebbe la spalla ideale per Cristiano Ronaldo.

Il tecnico bianconero, comunque, vorrebbe alla Juventus anche Mauro Icardi, vecchio pallino di Fabio Paratici, per tentare l'accoppiata scudetto e Champions League. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, oltre a Lukaku potrebbe arrivare anche Icardi

I tempi sono stretti, dal momento che il mercato inglese chiude l'8 agosto, quasi un mese prima di quello italiano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Lukaku era in contatto con . Antonio Conte, ma la prospettiva di giocare insieme a Cristiano Ronaldo potrebbe risultare decisiva. La Juventus, inoltre, avrebbe già trovato l'accordo con l'attaccante belga, sulla base di un contratto di cinque anni. Visti tali sviluppi di mercato, l'Inter ha deciso di virare su Edinson Cavani, piano B della società nerazzurra. L'attaccante sudamericano viene valutato tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro dal Paris Saint Germain e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Lautaro Martinez.

L'acquisto di Cavani da parte dell'Inter liberebbe Mauro Icardi, che continua ad essere uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare l'attacco. Gonzalo Higuain è destinato alla cessione e potrebbe finire alla Roma (l'Inter ha alzato l'offerta per Dzeko fino a quindici milioni di euro). Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. In ogni caso, con i possibili acquisti di Romelu Lulkaku e Mauro Icardi Sarri avrebbe un attacco stellare.

La probabile formazione della Juventus 2019/2020, infatti, sarebbe questa: Szczesny, Cancelo, DE LIGT, Chiellini (Bonucci), Sandro, Pjanic, RABIOT, RAMSEY, Costa, LUKAKU (ICARDI), Ronaldo.