L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. Sul fronte cessioni, dopo aver piazzato Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili, c'è da decidere il futuro di Ivan Perisic e Radja Nainggolan. L'esterno croato potrebbe restare al Bayern Monaco, ma con uno sconto rispetto ai 20 milioni di euro pattuiti per il riscatto la scorsa estate. Diverso, invece, il discorso relativo al Ninja. I nerazzurri valuteranno se reintegrarlo in rosa o se cederlo nuovamente dopo il prestito al Cagliari.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, in cerca di un rinforzo importante in mezzo al campo dopo il grave infortunio subito da Daniele Baselli, che si è operato al ginocchio e sarà costretto ai box per sei-sette mesi.

Il Torino penserebbe a Nainggolan

Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Radja Nainggolan. Si è parlato dell'interesse della Fiorentina, dell'Atalanta o di una possibile permanenza in nerazzurro, ma nelle ultime ore - secondo Tuttosport - starebbe pensando a lui pure il Torino. I granata vogliono il centrocampista belga per rinforzare il reparto con una pedina che possa garantire un buon numero di gol e assist.

Caratteristica che è mancata quest'anno all'interno della rosa di Urbano Cairo, che si ritrova a lottare per non retrocedere, avendo solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, pur avendo una partita da recuperare rispetto al Lecce terzultimo, in casa contro il Parma.

Con la maglia del Cagliari, infatti, il classe 1988 ha dimostrato di essere tornato sui livelli ammirati a Roma, realizzando ben cinque reti e collezionando cinque assist.

La possibile richiesta dell'Inter

L'eventuale trattativa tra Torino e Inter per il cartellino di Radja Nainggolan sarebbe tutt'altro che semplice. I nerazzurri, infatti, non sono certi di privarsi del centrocampista belga nella prossima sessione di calciomercato, anche perché Conte ha chiesto un incursore da poter inserire nella batteria dei centrocampisti, oltre a Sandro Tonali.

Inoltre, la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, cifra con il quale è iscritto a bilancio e che il Toro difficilmente potrebbe investire alla luce anche dell'alto ingaggio percepito dal Ninja, superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Si ipotizza una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Non è escluso, però, che Marotta possa provare ad inserire il suo cartellino in un affare più ampio, che vedrebbe coinvolto il nome di Andrea Belotti. Il Gallo sarebbe stato accostato alla squadra di Antonio Conte per rinforzare l'attacco visto il probabile addio di Esposito e Alexis Sanchez.