L'interesse dell'Inter per Alvaro Morata sarebbe concreto ma l'operazione attualmente sembra difficile da portare a termine perché l'Atletico Madrid non vorrebbe privarsi del suo attaccante. Secondo Mundo Deportivo, anche il centravanti spagnolo non sarebbe così convinto di lasciare i colchoneros, dunque per i nerazzurri ci sarebbero ben poche speranze di far decollare la trattativa. E un tentativo estremo pare sia stato quello di "ingolosire" la società del presidente Cerezo proponendo Matias Vecino come contropartita tecnica.

L'Inter, una volta appreso della volontà di Edinson Cavani di trasferirsi all'Atletico Madrid a parametro zero, avrebbe volto lo sguardo proprio verso il Wanda Metropolitano e il bomber Morata che Antonio Conte ha già allenato ai tempi del Chelsea.

I dirigenti del club lombardo avrebbero individuato nell'ex Juventus il sostituto ideale in caso di partenza di Lautaro Martinez verso Barcellona.

Il bomber 27enne è approdato all'Atletico Madrid nel gennaio del 2019 in prestito dal Chelsea. La società della Liga per riscattare il calciatore dovrà versare ai Blues i restanti 45 milioni di euro dell'accordo complessivo da 55 milioni. E la sensazione è che senza ombra di dubbio si arriverà alla fumata bianca e all'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del nazionale spagnolo. E proprio il profondo legame venutosi a creare tra Morata e i colchoneros giocherebbe a sfavore dell'Inter.

L'Inter vorrebbe inserire Vecino nella trattativa per Alvaro Morata

L'Inter starebbe cercando di fare pressione sull'Atletico Madrid per provare almeno a far vacillare le certezze degli spagnoli sulla volontà di trattenere Alvaro Morata. In quest'ottica, avrebbe proposto ai dirigenti madrileni di inserire nell'eventuale trattativa Matias Vecino come contropartita tecnica.

Il centrocampista uruguaiano viene valutato circa 25 milioni da Marotta e Ausilio, quindi accanto al suo cartellino verrebbe aggiunto un conguaglio economico da 30 milioni di euro. Questa somma andrebbe a pareggiare i 55 milioni di euro del precedente accordo tra Atletico Madrid e Chelsea.

La società milanese non avrebbe proposto a caso Vecino.

Circa due anni fa, proprio i colchoneros cercarono di acquistare l'ex Fiorentina, le cui caratteristiche sono sempre piaciute al tecnico Simeone. All'epoca dei fatti arrivò un secco "no" da Milano, nonostante il giocatore avesse già fatto sapere di essere felice di trasferirsi in Spagna. Stavolta però la situazione sarebbe cambiata: Vecino pare sia ancora ben lieto di provare un'esperienza agli ordini di Simeone, ma l'Atletico Madrid non sarebbe disposto a prelevarlo in cambio di Alvaro Morata (più soldi). E al contempo il centravanti spagnolo avrebbe già fatto sapere di voler restare a Madrid.

Insomma, l'obiettivo Alvaro Morata rischia di diventare una sorta di chimera per l'Inter.