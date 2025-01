Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è Tajon Buchanan. L'esterno canadese continua a trovare poco spazio agli ordini di Simone Inzaghi e per questo si sta cercando una soluzione che vada bene a tutte le parti in causa. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, alla ricerca di innesti sugli esterni. Si parla di un prestito ma non è da escludere anche una formula diversa per il trasferimento.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo al centro della difesa che possa ruotare con Rrahmani e Buongiorno e, all'occorrenza, giocarci insieme qualora Antonio Conte decidesse di tornare alla difesa a tre.

Si è parlato molto di Danilo per l'immediato ma per il futuro un nome che piace molto è quello di Pietro Comuzzo.

Torino su Buchanan

Tajon Buchanan ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio subito in Nazionale la scorsa estate che lo ha tenuto ai box fino a dicembre. L'esterno è poi tornato a disposizione di Simone Inzaghi ma con la maglia dell'Inter non ha praticamente mai trovato spazio se per qualche scampolo di gara. Per questo motivo si sta facendo spazio l'ipotesi di un addio in questa sessione di calciomercato e su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino. I granata, infatti, vogliono regalare a Vanoli un esterno con spiccate doti offensive e il canadese va proprio in questa direzione.

All'ombra della Mole potrebbe trovare quella continuità che a Milano non ha mai avuto.

La trattativa con l'Inter

Il Torino sarebbe pronto a prendere Tajon Buchanan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, la cifra investita praticamente dall'Inter per acquistarlo un anno fa dal Brugge.

Non è da escludere che, però, i nerazzurri possano utilizzare l'esterno canadese come contropartita tecnica per arrivare a Samuele Ricci. Da capire se per giugno o già nell'immediato qualora dovesse andare via Davide Frattesi. I nerazzurri, infatti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Buchanan e un conguaglio sui 25 milioni di euro per arrivare al centrocampista italiano, che potrebbe fare sia da mezzala che da regista nel ruolo di vice Calhanoglu.

Il Napoli ci prova per Comuzzo

Il Napoli ha messo gli occhi su Pietro Comuzzo, giovane difensore classe 2005 ma già titolarissimo della Fiorentina avendo collezionato diciannove presenze con la maglia dei viola. Gli azzurri avrebbero fatto un tentativo per l'immediato ma il club di Rocco Commisso ha fatto sapere che almeno per il momento non ha intenzione di privarsene. Napoli pronto ad offrire una cifra intorno ai 20 milioni di euro, vedremo se con l'aggiunta anche di una contropartita tecnica. Non è da escludere la possibilità di imbastire anche uno scambio alla pari con Giacomo Raspadori, che potrebbe giocare in tutti i ruoli sul fronte offensivo.