La Roma pensa già alla prossima stagione, dopo una stagione come quella attuale al di sotto delle aspettative (aspettando l'Europa League): i giallorossi si stanno muovendo sul Calciomercato con diversi giocatori in esubero e poche certezze. L'obiettivo della società è di blindare i big, come Zaniolo (interessa da tempo da parte alla Juventus e non solo) e Pellegrini, oltre a rafforzare la rosa con qualche nome importante, come quello di Edinson Cavani, che circola nelle ultime settimane.

Situazione Mkhitaryan e Smalling

La società giallorossa si è mossa per mantenere in rosa i due protagonisti in positivo della stagione romanista.

L'armeno Mkhitaryan, con molta probabilità, si libererà dall'Arsenal. Intanto il club capitolino nelle scorse settimane ha annunciato di "avere esteso la durata del prestito fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21". Per il futuro l'agente di Mkhitaryan, Mino Raiola, starebbe studiando una strategia per liberare l'armeno dal club londinese, che attualmente possiede il cartellino del calciatore, e fargli firmare un nuovo contratto con la Roma a titolo definitivo, con un ingaggio di 3.5 milioni circa.

Fumata bianca anche per Chris Smalling. La Roma sembra aver trovato l'accordo con il Manchester United per il cartellino del centrale di difesa inglese.

Decisiva la volontà del calciatore di rimanere nella capitale. La formula trovata con la società inglese sarebbe di tre milioni per il prestito, con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni, per l'ufficialità manca solo qualche dettaglio burocratico. Un importante investimento per la Roma, che acquisterebbe a titolo definitivo le prestazioni di Smalling.

Gli esuberi in casa Roma

Con una rosa molto numerosa, anche il mercato in uscita è ampio. In partenza c'è Robin Olsen, che tornerà dal buon anno in prestito al Cagliari, lo svedese è già sul mercato. Con il Napoli si parla di Cengiz Ünder, la Roma valuta il turco 32 milioni di euro, i partenopei ne offrono 25.

Pare ci sia la buona volontà da entrambe le parti nel chiudere l'affare.

In difesa dovrebbero essere in uscita Juan Jesus, Bianda, Fazio, Bruno Peres, Karsdorp e probabilmente Florenzi, che tornerà a Roma dopo il prestito al Valencia. Già piazzato Nzonzi, il Rennes si è qualificato per la prossima Champions, dunque per contratto verrà applicato il riscatto per il centrocampista francese. Stessa sorte per Gonalons, il Granada è salvo nel campionato spagnolo, dunque il francese verrà riscattato come da contratto. Sempre in mezzo al campo il giovane Coric non ha convinto neanche in Serie B spagnola, non verrà riscattato dall'Almeria, dunque tornerà a fine stagione nella capitale. In attacco il Sassuolo riscatterà Defrel.

Per Schick non c'è ancora l'intesa con il Lipsia. Molto difficili da sistemare sono Diego Perotti (c'è l'interesse del Fenerbahce) e Javier Pastore a causa dei loro pesanti ingaggi.

Chiusura per Pedro, sogno Cavani

Da tempo in casa giallorossa si è praticamente chiuso per Pedro, biennale da tre milioni con opzione per il terzo anno. Pedro può considerarsi sostanzialmente il primo acquisto della nuova Roma. Lo spagnolo classe '87 arriva dal Chelsea a parametro zero.

Ma le voci sul mercato della Roma non si fermano, sono giorni caldi per Edinson Cavani. L'uruguaiano è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il PSG: la Roma non è la sola squadra sul Matador, ma la volontà del calciatore di tornare in Italia può fare la differenza.

Su Dzeko ci sono diversi club, ma non è da escludere la sua permanenza: a Roma il bosniaco è amato e coccolato, nonostante ciò i 34 anni si fanno sentire e la Roma necessita di un attaccante in grado di alternarsi al "Cigno di Sarajevo".

Resta da capire se l'eventuale arrivo dell'ex Napoli e Palermo possa influenzare la permanenza di Dzeko.