Iniziata la settimana del ritorno in campo per il Crotone che esordirà in campionato contro il Genoa. Tuttavia, la società rossoblù continuerebbe a lavorare in ottica mercato per completare la rosa messa a disposizione al tecnico Giovanni Stroppa. Un profilo che piacerebbe e non poco ai rossoblù sarebbe quello di Marko Pjaca, attaccate della Juventus reduce da alcune stagioni difficili. Il calciatore, attualmente nella rosa della Vecchia Signora, potrebbe essere girato in prestito nel prossimo campionato per trovare minutaggio.

Crotone, un rinforzo in attacco

L'accostamento tra Marko Pjaca e il Crotone non è del tutto casuale.

I rossoblù starebbero monitorando la situazione in casa della Juventus già da diverse settimane, soffermando il loro interesse sul talento ex Dinamo Zagabria. Il trasferimento in Calabria potrebbe arrivare con la formula del prestito fino al termine della stagione, anche se il problema principale sarebbe legato all'importante ingaggio percepito dal calciatore con i bianconeri. Su di lui ci sarebbe però anche l'interessamento di un'altra formazione della massima serie, si tratterebbe del Genoa di Rolando Maran, avversaria proprio degli squali nel primo turno della nuova stagione.

Le alternative del Crotone

In caso di mancato arrivo di Marko Pjaca i rossoblù potrebbero dirottare il loro interesse verso altri profili.

A interessare la dirigenza crotonese sarebbero l'attaccante Diego Farias del Cagliari, reduce dal prestito nell'ultima stagione al Lecce e il giovane di belle speranze Vincenzo Millito, punta di proprietà del Torino. Entrambe i calciatori potrebbero diventare degli obiettivi concreti nelle prossime settimane.

Sulla punta cagliaritana ci sarebbe da superare la concorrenza di un'altra formazione neopromossa, lo Spezia di Vincenzo Italiano, mentre per il giovane granata si potrebbe profilare un trasferimento con la formula de prestito.

Tempo di cessioni

A salutare il Crotone potrebbero essere però anche alcuni giovani.

Con le valigie in mano potrebbero esserci il centrocampista Zak Ruggiero che piacerebbe molto alla Pro Vercelli e il difensore Nicolas Spolli che sarebbe corteggiato dalla Sambenedettese. In uscita anche l'esterno Jean Lambert Evan's che potrebbe essere girato in Serie C. Da valutare inoltre il futuro di Augustus Kargbo, attaccante della Sierra Leone che, dopo la vittoria dei Play-Off con la Reggiana potrebbe tornare in prestito al club di Reggio Emilia e proseguire la sua maturazione nel prossimo campionato cadetto.