Inizia a muoversi il mercato in entrata in casa Crotone con la dirigenza rossoblu pronta a concludere alcune operazioni. Particolarmente caldo sarebbe il mercato estero, dove i calabresi starebbero provando ad attingere per rinforzare la squadra. Dopo il nome di Lisandro Magallan, difensore argentino che potrebbe arrivare dall'Ajax, il Crotone avrebbe soffermato le sue attenzioni sul centrocampista brasiliano Eduardo Henrique, calciatore in forza allo Sporting Lisbona. Dopo la partenza di Andrea Barberis, passato da svincolato al Monza, i rossoblu potrebbero reperire un sostituto con esperienza internazionale.

Crotone, rinforzi dal Portogallo

In un mercato sempre più difficile, soprattutto all'epoca del Covid-19, il Crotone potrebbe rompere gli indugi e provare a regalarsi qualche calciatore di categoria con grande esperienza e di caratura internazionale. Già in passato gli squali hanno attinto al mercato estero per reperire calciatori pronti da lanciare nel grande calcio, ora le attenzioni si sarebbero soffermate sul centrocampista Eduardo Henrique, calciatore brasiliano classe 1995 che in passato ha vestito le maglie di club come l'Athletico Pranaense e il Belenenses SAD. Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto in favore del Crotone fissato per 4 milioni di euro.

Talento brasiliano a centrocampo

Dopo la scoperta di Junior Messias, arrivato dal Gozzano, il Crotone potrebbe aggiungere altra fantasia al suo centrocampo. Nell'ultima stagione, Eduardo Hernique è riuscito a collezionare ventidue presenze con lo Sporting Lisbona, ritagliandosi uno spazio importante in squadra.

Ora le sirene dalla Serie A potrebbero allettarlo, tanto da farlo approdare in Italia alla corte del tecnico rossoblu Giovanni Stroppa per intraprendere una nuova pagina della sua carriera.

Crotone, non solo acquisti ma anche cessioni

La società calabrese potrebbe operare non solo nel mercato in entrata ma andare a sfoltire la rosa ed in particolare mandare a giocare calciatori giovani in altre formazioni.

Potrebbe essere questo il caso del giovane centrocampista Zak Ruggiero, accostato di recente alla Pro Vercelli in Serie C. Con la conferma di Alex Cordaz e Marco Festa e l'arrivo di Gian Marco Crespi, anche l'estremo difensore Giacomo Figliuzzi potrebbe approdare in un'altra formazione per crescere e racimolare maggiore minutaggio.