L'Inter sta facendo molto sul mercato per assecondare le richieste al proprio allenatore, Antonio Conte, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Uno dei reparti che i nerazzurri hanno voluto ritoccare è quello di centrocampo, che lo scorso anno ha mostrato alcune carenze anche a causa dei diversi problemi fisici accusati da Stefano Sensi.

Per questo motivo i nerazzurri hanno deciso di puntare su Arturo Vidal, arrivato a parametro zero dal Barcellona, pur con un bonus da un milione di euro legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Chi non sembra riuscirsi a ritagliare uno spazio importante nell'undici titolare sarebbe Christian Eriksen, per cui non è da escludere una sua cessione già in questa sessione di mercato.

Dubbi su Eriksen

Il grande colpo di mercato a gennaio è stato messo a segno sicuramente dall'Inter, che ha prelevato dal Tottenham Christian Eriksen per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Prezzo sicuramente più basso rispetto al suo reale valore, legato anche al fatto che il fantasista danese avesse il contratto in scadenza a giugno 2020.

Le prestazioni offerte dal classe 1992, però, non sono state all'altezza delle aspettative, con Antonio Conte che lo ha spesso relegato in panchina pur provando a cambiare modulo dopo il lockdown per cercare di rilanciarlo, passando al 3-4-1-2.

Sono state 17 le presenze raccolte nello scorso campionato, spesso partendo dalla panchina, mettendo a segno un gol, contro il Brescia, a fronte di due reti realizzate in Europa League. Il tecnico nerazzurro non sembrerebbe vederlo nel suo undici ideale e per questo motivo, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il danese potrebbe lasciare Milano già in questa sessione di calciomercato, purché arrivi una proposta congrua al suo valore.

La richiesta dell'Inter

L'Inter sembrerebbe pronta a trattare la cessione di Christian Eriksen ma solo in caso di una proposta congrua al suo valore. Alla luce di ciò è da escludere la possibilità di vedere il centrocampista danese ceduto in prestito con diritto di riscatto. Il club nerazzurro, infatti, prenderà in considerazione solo una cessione a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto che possa comunque sistemare il bilancio e magari dare la liquidità necessaria alla società nerazzurra per sferrare l'assalto a N'Golo Kanté.

La valutazione dell'ex Tottenham si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che permetterebbe di realizzare una cospicua plusvalenza a soli otto mesi dal suo acquisto.