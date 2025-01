Il mercato invernale potrebbe riguardare Gianluigi Donnarumma, Alejandro Garnacho e Randal Kolo Muani. Il portiere del Paris Saint Germain sarebbe finito nei radar dell’Inter, mentre il Napoli cerca l’esterno del Manchester United per sostituire Kvaratskhelia. La Juventus necessita di una punta e l’attaccante dei transalpini potrebbe essere un obiettivo per gennaio.

Donnarumma: sgarbo al Milan

Secondo diverse indiscrezioni,l'Inter starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del portiere del Psg, che ha vissuto una stagione di alti e bassi in Francia.

Sebbene Donnarumma sia ancora considerato uno dei migliori portieri al mondo, la sua titolarità al PSG è messa in discussione e, vista la scadenza del contratto prevista per il 2026, potrebbe cambiare aria. L’affare potrebbe entrare nel vivo a giugno con una valutazione sui 30 milioni di euro. L’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio che il giocatore percepisce ma, per rilanciarsi, potrebbe accettare un taglio dello stipendio.

Napoli: Garnacho se parte Kvara

Il Napoli potrebbe perdere il talento georgiano che sarebbe finito nei pensieri del PSG. In caso di addio, i partenopei andrebbero su Alejandro Garnacho del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione di circa 40 milioni di euro.

I campani potrebbero proporre anche un prestito con diritto di riscatto per il giocatore che sarebbe finito un po’ ai margini del progetto di Amorim. L’addio di K'varatskhelia farebbe incassare circa 60 milioni di euro al Napoli che avrebbe poi la liquidità per ingaggiare Garnacho o Federico Chiesa. L’italiano sarebbe un altro obiettivo del Napoli.

La Juventus cerca un centravanti

Il club bianconero avrebbe intenzione di acquistare un attaccante già per gennaio. Nelle ultime ore potrebbero intensificarsi i contatti per Kolo Muani del Paris Saint Germain che non sta trovando molto con Luis Enrique. I piemontesi potrebbero optare per un prestito secco o con diritto di riscatto per avere in rosa un profilo in grado di condividere il reparto con Vlahovic.

Velocità e tecnica per Juve e Napoli

Garnacho è molto rapido, con un'ottima accelerazione nello stretto. È in grado di bruciare gli avversari in spazi brevi. Può giocare sia come ala destra che sinistra, ma la sua posizione naturale sembra essere quella di ala sinistra, dove può rientrare con il destro.Kolo Muani è un attaccante estremamente rapido, in grado di scattare in profondità e sfruttare le situazioni di contropiede. La sua velocità gli consente di superare i difensori in spazi aperti. Può giocare come esterno in un 4-3-3 ma soprattutto da centravanti. Donnarumma è un portiere con riflessi straordinari. Sa reagire in modo rapidissimo a tiri ravvicinati e a situazioni di gioco in cui la palla cambia direzione all'ultimo secondo.