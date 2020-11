L'Inter ha sicuramente deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. I nerazzurri sono in ritardo sia in campionato, a cinque lunghezze dal Milan capolista con soli 12 punti raccolti in sette partite, sia in Champions League, essendo a due punti da Shakhtar Donetsk e Real Madrid e a tre lunghezze dal Borussia Moenchengladbach. Per questo motivo, nella prossima sessione di calciomercato, il club meneghino potrebbe fare qualcosa per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Per poterlo fare, però, servirà fare cassa con qualche cessione importante e il principale indiziato a lasciare Milano sarebbe Christian Eriksen.

Eriksen sarebbe in uscita

Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative in casa Inter fino ad ora è stato sicuramente Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha avuto le sue chance per mettersi in luce e mostrare il proprio valore, ma non è riuscito mai a fare la differenza. Sono cinque le presenze in campionato per il giocatore, a fronte di due partite disputate in Champions League, senza riuscire mai a timbrare il cartellino, né per quanto riguarda gli assist, tanto per i gol. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha anche cambiato modulo, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 per cercare di esaltare le sue caratteristiche, senza grande successo.

Anche per questo l'allenatore lo ha escluso dalle ultime due partite, contro Real Madrid e Atalanta.

A gennaio potrebbe arrivare la cessione, a soli dodici mesi dal suo approdo a Milano. L'Inter aveva bruciato la concorrenza di altri top club europei, acquistandolo per soli 20 milioni di euro dal Tottenham, approfittando del fatto che avesse il contratto in scadenza a giugno. La crisi economica che ha colpito il mondo del calcio negli ultimi mesi e un rendimento non all'altezza influiscono sulla sua valutazione.

Tanto è vero che negli ultimi giorni si sta parlando anche di un possibile scambio con il Paris Saint Germain che vedrebbe coinvolto l'ex Roma, Leandro Paredes.

La richiesta di Conte

Il desiderio di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo dell'Inter avrebbe un nome e cognome. Si tratta di N'Golo Kanté, richiesto fortemente ai propri dirigenti già questa estate.

Il Chelsea, però, non ha voluto lasciarlo andare per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. La richiesta dei Blues non sembra essersi abbassata ma la partenza di Eriksen potrebbe aiutare notevolmente, visto che i nerazzurri risparmierebbero su un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro a stagione. L'allenatore salentino spinge per avere il suo pupillo a disposizione, con il quale ha già vinto una Premier League e una Fa Cup in Inghilterra ed è pronto a replicare ciò a Milano.