Cristiano Ronaldo è al centro di molte voci di mercato. Il campione portoghese della Juventus è stato recentemente accostato al PSG e al Manchester United, ma al momento non ci sarebbero possibilità di vederlo lontano da Torino. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbe rispettare l’accordo con i bianconeri fino alla fine.

Cristiano Ronaldo non lascerà la Juventus

A riportare la notizia è il quotidiano sportivo spagnolo AS, che rivela come Ronaldo non abbia nessuna intenzione di lasciare la Juve. Il giocatore è felice in Italia dove è un perno fondamentale della squadra di Pirlo.

Poi c’è la famiglia, che a Torino si trova molto bene e non vorrebbe traslocare in una nuova città. Insomma le voci su un suo possibile addio non corrisponderebbero al vero.

Il contratto di Ronaldo con la Juve scade nell’estate 2022, è certamente pesante con i suoi 30 milioni di stipendio all’anno, ma la società campione d’Italia non vorrebbe privarsi del proprio asso. L’attaccante è un valore aggiunto e lo ha dimostrato anche recentemente con la doppietta allo Spezia e con il gol alla Lazio che hanno portato a sei le sue reti in questa Serie A, in sole quattro partite disputate. Il portoghese ha segnato almeno un gol in tutte le gare di campionato in cui è stato schierato.

In Champions League ha messo a referto un assist, ma va detto che a causa della positività al Coronavirus ha dovuto saltare due delle tre partite giocate dai suoi compagni in Europa, compresa la supersfida con il Barcellona.

PSG e Manchester United a 'bocca asciutta'

Ma da dove nasce la notizia di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus? Tre giorni fa Leonardo, uomo mercato per eccellenza del Paris Saint Germain, aveva dichiarato: “Non possiamo mai sapere cosa succede nel calciomercato. La situazione attuale è complicata, ma il mercato è una questione di opportunità e a volte possono succedere cose straordinarie”.

Poche frasi riferite al possibile trasferimento del campione portoghese che hanno fatto ripartire i rumors sull’assalto dei parigini alla stella della Juve.

Le voci si sono moltiplicate e hanno raggiunto anche l’Inghilterra, dove si è iniziato a parlare di un nuovo interessamento del Manchester United.

Il possibile ritorno di Ronaldo ai Red Devils è un argomento caldo da mesi, anche se, sempre secondo AS, il portoghese non sarebbe interessato a una nuova avventura in Premier League. Insomma la sensazione è che la Juve non abbia nessuna intenzione di perdere il proprio campione e che lo stesso giocatore non abbia voglia di lasciare Torino. Il "matrimonio", stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, non si spezzerà almeno fino all’estate 2022, data di scadenza del contratto del fenomeno lusitano con i campioni d’Italia.