L'Inter starebbe già lavorando in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, in programma a gennaio. I nerazzurri hanno deluso le aspettative fino ad ora e per questo motivo potrebbero intervenire per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro non ha nascosto che manchi ancora qualcosa per fare quel salto di qualità tanto desiderato. Come successo questa estate, però, il diktat della proprietà è stato abbastanza chiaro: bisognerà cedere prima di poter intervenire in entrata. Sono due i principali candidati a lasciare Milano, Matìas Vecino e Christian Eriksen, come rilanciato nelle scorse ore anche da Tuttosport.

Il futuro di Vecino

Con ogni probabilità Matìas Vecino lascerà l'Inter nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista uruguaiano sembrava destinato a dire già questa estate, ma l'operazione al ginocchio ha complicato i piani. Il giocatore, infatti, non potrà tornare in campo prima di gennaio e nessuna società ha voluto mettersi a carico il suo ingaggio prima del pieno recupero.

Il club che sembrerebbe essere in pole position è il Napoli, che già a settembre aveva pensato al suo acquisto. Gli azzurri erano in cerca di un rinforzo in mezzo al campo e Vecino rappresentava la pedina ideale. Nonostante l'arrivo di Bakayoko l'interesse non sembra svanito, visto che il centrocampista dell'Inter piace molto a Gennaro Gattuso per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia sulla trequarti, nel 4-2-3-1, sia come mediano nello stesso modulo, così come mezzala in un 4-3-3.

Le due società starebbero pensando a uno scambio alla pari con Arkadiusz Milik. Operazione che porterebbe benefici importanti ad entrambi i bilanci, visto che i due club potrebbero realizzare due plusvalenze importanti con calciatori ormai fuori dai rispettivi progetti, con il centravanti polacco che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare.

Dubbi su Eriksen

Qualche dubbio in più c'è su Christian Eriksen. Fino a qualche settimana fa il presidente dell'Inter, Steven Zhang, aveva chiuso le porte ad una possibile cessione in prestito secco, ipotesi che, invece, starebbe prendendo piede negli ultimi giorni. In questo modo la società nerazzurra potrebbe poi decidere il prossimo anno cosa fare, anche in base al futuro di Antonio Conte, che potrebbe anche lasciare posto a Massimiliano Allegri.

Non solo prestito secco, visto che anche in questo caso si è ipotizzato di utilizzare il danese come pedina di scambio. Negli ultimi giorni è stato accostato all'Arsenal in uno scambio con Granit Xhaka, al Milan, in un ipotetico scambio con Hakan Calhanoglu, e al Paris Saint Germain, con Leandro Paredes in cambio.

Occhio, però, anche alle situazioni relative a Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. Il primo è stato accostato anche al Torino in un possibile scambio con Armando Izzo, mentre il secondo sarebbe sempre nel mirino dell'Atalanta che, però, potrebbe rinviare l'assalto alla prossima estate.