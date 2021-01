Uno dei giocatori ceduti dall'Inter la scorsa estate, in quanto fuori dal progetto, è Joao Mario. Non è stato semplice trovare una destinazione al centrocampista portoghese, a causa dell'alto ingaggio percepito e di un rendimento non sempre all'altezza delle aspettative offerto in questi anni. Alla fine, però, il giocatore è tornato nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio, lo Sporting Lisbona. Proprio con i biancoverdi sembra essere tornato ai livelli ammirati cinque anni fa, quando l'Inter fece un investimento pesante, versando nelle casse del club lusitano ben 40 milioni di euro.

Sporting Lisbona convinto da Joao Mario

In questa stagione Joao Mario sembra essere completamente rinato con la maglia dello Sporting Lisbona e proprio per questo motivo non è escluso che possa restare in Portogallo anche la prossima stagione. Il centrocampista portoghese ha offerto un rendimento importante, mettendo anche a segno una rete in dodici presenze in campionato. Contributo che ha permesso anche al club di essere in testa alla classifica della Primeira Liga, il campionato portoghese, con 39 punti, a più quattro sul Porto secondo e a più sei sul Benfica.

L'Inter si augura che il classe 1993 possa continuare così, visto che in questo modo potrebbero aumentare le possibilità di una cessione, visto che comunque è da escludere un suo ritorno con reintegro in rosa a Milano.

E lo Sporting Lisbona, stando a quanto riportato da O Jogo, sarebbe convinto da Joao Mario e per questo starebbe pensando al suo acquisto a titolo definitivo. Molto dipenderà, comunque, da come finirà la stagione la società lusitana. Vincendo il campionato, infatti, si qualificherebbe alla prossima edizione della Champions League, raccogliendo un tesoretto importante da poter poi investire in operazioni in entrata.

Le possibili cifre dell'affare

Ci saranno comunque degli ostacoli da superare per il passaggio a titolo definitivo di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Il primo riguarda l'ingaggio, visto che il centrocampista ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2022 a 2,7 milioni di euro a stagione, con il club che attualmente paga praticamente il 50% dell'ingaggio.

Il secondo ostacolo è rappresentato dal cartellino, con il club nerazzurro che punta ad incassare tra i 10 e i 15 milioni di euro per non realizzare una minusvalenza dopo il pesante investimento fatto cinque anni fa. Ostacoli che, come detto, comunque sarebbero abbordabili in caso di qualificazione dello Sporting in Champions League. Inoltre, ad aumentare le chance, ci sarebbe la forte volontà del presidente del club lusitano, Frederico Varandas, pronto a tenere Joao Mario in rosa anche nella prossima annata.