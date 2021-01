La Juventus nelle ultime ore ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista classe 2001 Nicolò Rovella dal Genoa. Un investimento importante quello della società bianconera di circa 18 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Somma che potrebbe arrivare anche a 20 milioni di euro al raggiungimento di determinati bonus. Al Genoa invece sono finiti Manolo Portanova e Elia Petrelli, rispettivamente per 15 e 5 milioni di euro comprensivi di bonus. Un vero e proprio scambio di mercato registrato però sotto forma di plusvalenze.

Una scelta finanziaria che evidentemente porta benefici ai bilanci di Genoa e Juventus.

Tale strategia però ha scatenato una reazione decisa da parte del giornalista sportivo Carlo Alvino, tifoso del Napoli. Sul suo account ufficiale di Twitter ha infatti dichiarato: "C’è chi fa plusvalenze con i giovani per 17 milioni per mettere i conti a posto e chi invece paga in anticipo lo stipendio di gennaio a tutti i calciatori. Di chi sto parlando? A proposito, per un amico, succede nel calcio italiano".

Carlo Alvino critica la Juventus per l'acquisto di Rovella

Una vera e propria frecciatina quella di Carlo Alvino nei confronti della Juventus dopo che la società bianconera ha ufficializzato l'acquisto di Rovella dal Genoa per circa 20 milioni di euro. Secondo il giornalista sportivo infatti si è trattata di una strategia finanziaria evidente quella della Juventus per sistemare il bilancio d'esercizio.

Rovella infatti andava in scadenza di contratto a giugno 2021. Poteva essere acquistato a parametro zero dal 1^ febbraio, invece la Juventus ha voluto registrare un investimento economico. Allo stesso tempo ha ceduto al Genoa Portanova e Petrelli per un totale di 20 milioni di euro, confermando quindi una plusvalenza da 20 milioni di euro. Un modo per bilanciare acquisti e cessioni.

La seconda parte del tweet è dedicata al Napoli, in riferimento al fatto che il presidente De Laurentiis ha pagato in anticipo gli stipendi di gennaio ai suoi giocatori.

C’è chi fa plusvalenze con i giovani per 17 milioni per mettere i conti a posto e chi invece paga in anticipo lo stipendio di gennaio a tutti i calciatori. Di chi sto parlando? A proposito... per un amico... succede nel calcio italiano. — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 29, 2021

La risposta dei follower al tweet di Alvino

Non è mancata la reazione di alcuni follower del giornalista sportivo Carlo Alvino.

Un utente ha prima condiviso un articolo riferito al Napoli e poi ha aggiunto: "Premesso che questa strategia è deleteria per chi lo fa e auspico una inversione di rotta - mi sembra che la Juventus non sia l’unica. Per qualche club pesano oltre il 34% sul fatturato lordo. Poche lezioni please". Non è mancata la replica di Alvino al suo follower: "Ci sono plusvalenze vere e plusvalenze fittizie, ecco la differenza, ma non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire". Il dialogo fra i due si è poi concluso con l'utente che ha sottolineato che questa strategia finanziaria è utilizzata da molte società per sistemare il bilancio. Alcuni tweet poi sono stati a sostegno della considerazione di Alvino.