Nelle scorse ore il giornalista Fabio Santini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it rivelando l'indiscrezione che vorrebbe l'Inter lavorare sotto traccia per riportare in Italia e a gennaio Federico Chiesa, esterno offensivo attualmente in forza al Liverpool. Secondo Santini inoltre i nerazzurri potrebbero scontrarsi con la Juventus per Daniel Maldini, attaccante figlio d'arte ora tra le fila del Monza.

Santini rivela: 'I nerazzurri stanno sottacendo un'operazione clamorosa, quella che riporterebbe Chiesa in Italia'

"L'Inter adesso è impegnata in un'operazione che viene sottaciuta e che è piuttosto clamorosa, ovvero quella di portare a Milano a gennaio Federico Chiesa" è questo quanto riferito da Fabio Santini ai microfoni di Calciomercato.it.

Il giornalista ha proseguito parlando di questa indiscrezione sottolineando: "Una possibilità più concreta di quello che si può immaginare e soprattutto ogni giorno si aggiunge un tassello. L'ultimo porta a Slot, tecnico del Liverpool che recentemente ha sottolineato come l'esterno toscano non rientri nei suoi schemi. Detto questo non posso dare per scontato che Chiesa passi in nerazzurro a gennaio, però so che ci sono contatti tra Marotta e l'agente del calciatore".

Santini ha poi preso in analisi il nome di un altro calciatore che potrebbe essere presto oggetto del desiderio di alcuni club, Daniel Maldini del Monza: "lo cerca l'Inter, lo cerca la Juventus e anche all'estero. Non è un classico numero 10 ma quello che ad oggi si può definire una sotto punta.

Ha capacità di saltare l'uomo, di creare spazio negli ultimi metri e questo lo rende un profilo interessante per tanti".

Sulla sconfitta incassata a Milan dalla nazionale azzurra Santini ha infine sottolineato: "Il problema di questa nazionale si chiama Luciano Spalletti. Anche ieri con la Francia si è inventato Barella in un ruolo che non è il suo e a chi mi dice che il centrocampista sardo aveva giocato cosi anche con il Belgio, rispondo che la squadra di Domenico Tedesco oggi può essere battuta anche da una provinciale di Serie C.

A San Siro non potevano giocare Kean insieme a Retegui? Perché diciamocelo, quella di Deschamps è una delle formazioni peggiori della storia recente della Francia".

Inter, ipotesi tattiche: Chiesa con Simone Inzaghi

Seguendo l'indiscrezione data da Santini si può provare a immaginare come l'Inter e Simone Inzaghi potrebbero sfruttare al meglio le caratteristiche di Federico Chiesa.

L'esterno italiano può andare a ricoprire il ruolo di vice Thuram, lanciandosi in profondità e sfruttando il gioco di sponda di Lautaro Martinez. Il tecnico piacentino, con un arsenale di questo livello, potrebbe anche pensare di passare a un tridente formato da Chiesa e Thuram sugli esterni e Lautaro prima punta.