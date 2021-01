Il 2020 per Merih Demiral è stato molto complicato. L'infortunio ai legamenti subito nel match di campionato contro la Roma a gennaio ha condizionato molto la sua crescita alla Juventus. Il difensore era diventato un titolare della Juventus, complice i problemi fisici della scorsa stagione di Chiellini e de Ligt, ma adesso il nazionale turco sta facendo fatica a trovare spazio. Fra l'altro alcuni acciacchi muscolari ne hanno condizionato l'impiego. Per Merih Demiral sta diventando complesso trovare un posto da titolare avendo davanti giocatori come Bonucci, Chiellini e de Ligt. Allo stesso tempo Pirlo sta seguendo da vicino la crescita di Radu Dragusin, talento classe 2002 già parte della prima squadra bianconera.

Tutti fattori che potrebbero spingere il giocatore a chiedere la cessione in estate. Le ultime indiscrezioni confermano un possibile malumore da parte di Demiral che potrebbe portarlo a chiedere la cessione a fine stagione.

La Juventus potrebbe cedere Demiral a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore Merih Demiral potrebbe chiedere la cessione. Il turco attualmente non si sentirebbe sicuro di poter giocare con continuità alla Juventus anche in considerazione della ritrovata forma di Giorgio Chiellini. Per questo starebbe maturando l'idea di chiedere alla società bianconera di lasciare Torino. La Juventus non vorrebbe lasciarlo partire in quanto lo considererebbe il difensore titolare dei prossimi anni. Nonostante cià, in estate si potrebbe considerare una sua eventuale cessione, che avverrebbe però solo per una somma importante.

Il giocatore sarebbe valutato almeno 40 milioni di euro dalla Juventus.

Il mercato della Juventus

Nei prossimi mesi però il giocatore potrebbe raccogliere più minutaggio rispetto alla prima parte della stagione. A partire dal match di Coppa Italia contro la Spal. Andrea Pirlo potrebbe fare diversi cambi nelle prossime partite, anche in considerazione del fatto che a febbraio ritorna la Champions League.

Per questo in alcune partite sia Bonucci che Chiellini potrebbero riposare per lasciare spazio a de Ligt e a Demiral. Restando in tema difensori, la Juventus avrebbe pronto anche il rinnovo di contratto di Radu Dragusin. Il centrale rumeno andrà in scadenza a giugno 2021 e avrebbe già ricevuto una ricca offerta dal Lipsia. La società bianconera non vorrebbe lasciarsi scappare il classe 2002 per questo nelle prossime settimane cercherà di rinnovare l'intesa contrattuale del difensore.