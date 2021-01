La Juventus, in questa finestra invernale di mercato, cercherà di rinforzare la sua rosa, ma gli eventuali arrivi saranno legati anche alle cessioni.

In uscita nel mese di gennaio non dovrebbe esserci Merih Demiral. Anche se il numero 28 juventino, in queste ore, è al centro di alcune notizie di mercato. Infatti, stando a quanto riportano notizie provenienti dalla Turchia, Demiral sarebbe scontento perché che starebbe giocando poco. Il difensore starebbe valutando anche una possibile partenza. La Juventus, però, non sembra intenzionata a cederlo. Inoltre, chi vorrà Demiral dovrà garantire una cifra piuttosto elevata ai bianconeri.

Problema Demiral

In questi mesi, Merih Demiral è stato spesso infortunato e Andrea Pirlo non lo ha quasi mai avuto a disposizione. Quando il numero 28 bianconero è stato abile e arruolabile ha trovato spazio. Nonostante questo, però, il difensore vorrebbe maggiori garanzie. Demiral, secondo il sito Goal.com, vorrebbe avere delle rassicurazioni sul suo impiego futuro. Questa è una situazione da monitorare ma di certo sembra difficile una separazione in questa finestra di mercato, eventualmente se ne riparlerà a giugno.

La Juventus, comunque, dall'eventuale cessione di Demiral vorrebbe ricevere più di 50 milioni. In ogni caso le pretendenti per il difensore ex Sassuolo non mancano. Demiral piacerebbe al Tottenham e al Liverpool, ma sarebbe anche nel mirino delle due squadre di Madrid.

La Juventus, per ora non sembra intenzionata a cederlo, a meno che non arrivi un'offerta molto elevata, oppure che sia lo stesso giocatore a chiedere la cessione.

La Juventus prepara la gara contro il Milan

Merih Demiral sarà uno dei giocatori a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro il Milan del 6 gennaio. Il difensore è appena rientrato dopo l'infortunio e sarà una preziosa alternativa per il tecnico della Juventus.

Difficilmente, però, Demiral giocherà tra i titolari, visto che è reduce da uno stop di qualche settimana. Per questo motivo, contro il Milan, la coppia di centrali sarà formata da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

Intanto Alex Sandro è risultato positivo al Coronavirus e dunque il gruppo squadra dovrà essere monitorato costantemente. La Juventus starà "in bolla" e i giocatori faranno costantemente i tamponi.

Chiaramente in casa bianconera c'è un po' di apprensione e la speranza è che non ci siano altri casi di positività. Comunque, contro il Milan, Pirlo non potrà contare su Alex Sandro che sarà sostituito da Danilo.

Il tecnico bresciano dovrà fare a meno anche di Alvaro Morata, che ha accusato un problema muscolare e non sarà a disposizione. In attacco, la Juventus schiererà Dybala e Cristiano Ronaldo.