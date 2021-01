La Juventus, questo 10 gennaio alle ore 20:45, sarà nuovamente in campo per sfidare il Sassuolo. I bianconeri, per questo match, dovranno fare a meno di Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs De Ligt.

Mister Andrea Pirlo sarà costretto a fare dei cambi: il reparto maggiormente colpito è la difesa, dove al posto del giocatore olandese dovrebbe toccare a Merih Demiral. Il numero 28 juventino è favorito su Giorgio Chiellini, reduce da diversi mesi di inattività. Dunque, Demiral è il principale favorito per giocare al fianco di Leonardo Bonucci. Per il resto ci sono alcuni dubbi in modo particolare a centrocampo, reparto dove i nodi da sciogliere sono diversi, visto che la Juventus nei prossimi giorni dovrà sfidare nell'ordine Genoa e Inter.

Per questo motivo Andrea Pirlo dovrà dosare le forze dei suoi ragazzi.

Qualche dubbio in casa Juventus

Questa mattina 10 gennaio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista del match contro il Sassuolo. I bianconeri hanno svolti la rifinitura che è servita ad Andrea Pirlo per prendere le ultime decisioni. In modo particolare, bisogna capire chi giocherà a centrocampo. Sulla destra la certezza sembra essere Federico Chiesa, in mezzo, invece, potrebbero esserci Weston McKennie e Adrien Rabiot. Il numero 14, però, potrebbe essere spostato sulla sinistra al posto di Aaron Ramsey, a quel punto tra i titolari si rivedrebbe Arthur. Al momento, il gallese sembra favorito, ma Ramsey è un giocatore che va gestito per questo non è da escludere che possa riposare.

In difesa, invece, le scelte sono praticamente obbligate visto che Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt sono alle prese con la Covid-19. Per questo motivo, sulla destra ci sarà Danilo, in mezzo agiranno Leonardo Bonucci e Merih Demiral, mentre a sinistra sarà confermato Gianluca Frabotta. In attacco, invece, ci saranno Cristiano Ronaldo e Dybala.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Morata verso il rientro

Andrea Pirlo, nelle prossime ore, spera di ritrovare Alvaro Morata. Lo spagnolo si è fermato il 2 gennaio per un fastidio muscolare. Morata dovrebbe essere nuovamente a disposizione per la partita di Coppa Italia contro il Genoa.

Mercoledì 13 gennaio, lo spagnolo dovrebbe giocare uno spezzone di gara per poi essere al top per il match di Serie A contro l'Inter.

Inoltre, la speranza della Juventus è che Alex Sandro e Juan Cuadrado possano negativizzarsi da Covid-19 proprio entro il 17 gennaio. Mentre pare difficile che Matthijs De Ligt possa rientrare per il match contro l'Inter.