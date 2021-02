Sono stati attimi di paura per Dries Mertens. Secondo quanto riportato da ‘HLN’, il jet privato sul quale era a bordo l'attaccante del Napoli, in compagnia del suo cane, sarebbe finito fuori pista durante l'atterraggio, provocando attimi di vera e propria tensione nella serata di sabato scorso. Il calciatore si è recato in Belgio per effettuare terapie mirate dopo il riacutizzarsi dell'infortunio alla caviglia sinistra.

Il jet di Mertens fuori pista: il comunicato

“Siamo stati chiamati sabato sera intorno alle 21.20 per fornire assistenza. Abbiamo riportato l’aereo sulla pista", ha fatto sapere uno dei Vigili del Fuoco di Anversa.

Illese le persone a bordo del velivolo che è finito fuori pista atterrando sul manto erboso della zona di sicurezza. Le cause sono da ricercare sicuramente nella pioggia battente che ha provocato una manovra complicata al pilota.

Un infortunio più grave del previsto

Mertens non riesce ancora a smaltire completamente l'infortunio che lo ha costretto a numerose assenze, occorsogli durante la gara dello scorso 17 dicembre contro l'Inter. In quell'occasione la squadra partenopea era stata battuta dai nerazzurri dal rigore concretizzato da Romelu Lukaku. Sarebbe stato proprio l'ex Psv Eindhoven a chiedere di rientrare in patria dopo aver sentito ancora dolore nel rientro in campo avvenuto nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Non sono ancora chiari i tempi di recupero ma il calciatore, che ora si trova ad Anversa presso la Clinica Move To Cure, potrebbe restare fermo ancora altri 10 giorni e saltare anche la sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo.

Emergenza in attacco per Gattuso

La notizia su Mertens non farà sicuramente piacere al tecnico del Napoli che, già contro l'Atalanta in Coppa Italia, non ha potuto fare affidamento sul ragazzo. Come se non bastasse anche Victor Osimhen non è ancora al meglio della condizione fisica dopo le assenze degli ultimi mesi. E non è al meglio nemmeno Andrea Petagna per un problema al polpaccio sinistro; l'attaccante, negli ultimi tempi, ha ottenuto grande fiducia dall'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso giocando continuamente nonostante gli acciacchi fisici.

Lo scetticismo sul quarto posto

Le numeroso assenza in attacco potrebbero limitare molto la corsa alla qualificazione in Champions del Napoli. Lo ha dichiarato anche Paolo Del Genio tramite i microfoni di Tele A. Secondo il giornalista l'attacco partenopeo non è affatto paragonabile a quello di altre squadre che hanno gli stessi obiettivi. "Ronaldo, Zapata, Muriel, Ibrahimovic, Lukaku nono sono equiparabili a Petagna - ha detto Del Genio - che, nonostante tutto, sta dimostrando impegno e serietà.

Con queste problematiche sarà molto dura terminare la stagione con il raggiungimento del quarto posto, valido per la qualificazione in Champions League".