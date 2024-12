L’Inter avrebbe puntato i fari su Mads Hermansen, portiere danese classe 2000, attualmente in forza al Leicester City per la prossima stagione. Per rinforzare il centrocampo il profilo individuato dalla società sarebbe invece un classe 2002 che gioca in Bundesliga: Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach. Invece in uscita dal club nerazzurro già a gennaio potrebbe esserci Marko Arnautovic, che finora non è stato molto utilizzato da Simone Inzaghi. Gli agenti del Torino avrebbero incontrato l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità di un trasferimento a metà stagione.

Un nuovo nome per la porta nerazzurra

L’Inter, nonostante la presenza anche di Josep Martinez in rosa, in estate potrebbe acquistare un altro portiere come erede di Yann Sommer. L’ultimo nome sarebbe quello di Mads Hermansen del Leicester City, che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2028.

Il giocatore 24enne sarebbe finito da qualche tempo nei pensieri di Marotta che lo ritiene un ottimo prospetto per il futuro e un possibile erede di Sommer, non più giovanissimo, lo svizzero è infatti classe 1988.

Dalla Germania il nome nuovo per il centrocampo di Inzaghi

L’Inter potrebbe ingaggiare in estate anche un giocatore in grado di alternarsi con Nicolò Barella sulla mediana.

Il profilo seguito sarebbe Rocco Reitz, centrocampista in forza al Borussia Monchengladbach.

Prelevarlo non sarebbe eccessivamente oneroso, in quanto ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe liberarsi pagando la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero però anche Bayern Monaco e Barcellona.

Arnautovic interessa al Torino

Il Torino invece potrebbe ingaggiare Marko Arnautovic a gennaio. L’ex Bologna gioca poco con Inzaghi e invece in maglia granata avrebbe più occasioni di essere titolare, soprattutto per l’infortunio di Dusan Zapata. L’austriaco ha il contratto in scadenza coi nerazzurri a giugno e potrebbe partire per una cifra da circa 6 milioni di euro.

Lasciarlo partire a gennaio sarebbe un'occasione favorevole anche per l’Inter, che altrimenti lo perderebbe a parametro zero fra sei mesi. Il Torino e l'entourage di Arnautovic avrebbero anche avuto dei contatti per valutare i dettagli dell’operazione.

Il Toro potrebbe offrire al giocatore circa 2,7 milioni di euro per un contratto di 18 mesi.