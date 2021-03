Una delle rivelazioni dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Alessandro Bastoni. Il giovane difensore già l'anno scorso era stato trattenuto da Antonio Conte, nonostante si parlasse di una sua possibile partenza in prestito, e con il passare dei mesi ha scalato gerarchie. Oggi è un titolare inamovibile e, nonostante la giovane età, ha già maturato una buona esperienza europea. Le sue prestazioni, tra l'altro, non sono passate inosservate attirando l'attenzione dei top club europei. Si è parlato a lungo del Manchester City, ma il club che avrebbe mostrato maggiore interesse nelle ultime settimane sarebbe il Bayern Monaco.

Bayern Monaco su Bastoni

La situazione economica incerta in casa Inter potrebbe portare a qualche sacrificio sul mercato in uscita per finanziare i potenziali acquisti. E uno dei giocatori più appetiti sarebbe Alessandro Bastoni. Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul centrale nerazzurro, stando ad alcune indiscrezioni, in quanto sarebbe alla ricerca di un rinforzo di livello per il reparto arretrato. I bavaresi, infatti, dovrebbero perdere Jerome Boateng, in scadenza di contratto a giugno e con le trattative per il rinnovo ormai arenate.

In questa stagione il classe 1999 si è consacrato ad alti livelli con la maglia dell'Inter, con Antonio Conte che lo ha promosso come titolare inamovibile nel terzetto difensivo con Milan Skriniar e Stefan De Vrij.

Sono finora 24 le presenze raccolte in campionato, in cui ha collezionato anche tre assist, a fronte di sei partite disputate in Champions League e due in Coppa Italia. Gli manca ancora il gol, ma il giocatore è cresciuto molto anche a livello offensivo, con l'allenatore salentino che gli chiede di salire più spesso per impostare il gioco come alternativa a Marcelo Brozovic e Christian Eriksen.

La possibile trattativa

Il Bayern Monaco sarebbe pronto a sferrare l'assalto per Alessandro Bastoni. Come detto, alla luce dell'incerta situazione societaria, l'Inter non può ritenere incedibile il difensore classe 1999.

Nonostante ciò, però, i nerazzurri non lo lasceranno andare tanto facilmente, a meno di una proposta davvero fuori mercato, che dovrebbe essere superiore ai 50-60 milioni di euro.

Cifra notevole, che permetterebbe al club meneghino di realizzare una plusvalenza enorme, avendo acquistato il giocatore nell'estate del 2017 dall'Atalanta per 30 milioni di euro. Inoltre, Ausilio e Marotta avrebbero anche un tesoretto importante da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Senza una proposta così, però, Bastoni sarà incedibile e pronto a rinnovare il contratto.