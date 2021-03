Domenica 21 marzo alle ore 15:00 la Juventus torna in campo in Serie A per disputare il suo match contro il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. I giallorossi campani hanno disputato un girone d'andata molto positivo, ma in questi mesi del 2021 si sono smarriti e ora devono stare attenti a non essere risucchiati nella zona retrocessione. Dal canto suo la Juventus deve mirare a tutti i costi ai tre punti per tenere viva la speranza di agguantare l'Inter al comando della classifica. Una impresa che sembra davvero ardua, ma alla quale i bianconeri devono continuare a credere. Guai a distrarsi, insomma, contro un avversario alla portata ma che sicuramente venderà cara la pelle.

Juventus, la lista degli assenti per infortunio

Per quest'ultimo impegno prima della pausa l'allenatore dovrà rinunciare sicuramente a Demiral e Dybala, che sono ormai infortunati da tempo e non saranno della contesa. Nemmeno Ramsey è disponibile e questo priverà Pirlo di un’alternativa a centrocampo. Alex Sandro non è al meglio dopo l'acciacco rimediato nell'ultimo turno di campionato e dovrebbe andare al massimo in panchina. La buona notizia è arrivata nelle ultime ore e riguarda Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è risultato negativo alla Covid-19 e dunque è tornato a disposizione. Difficile però pensare ad un suo utilizzo in questa partita.

Cuadrado è squalificato

In questa contesa, oltre ai già citati infortunati, il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrà rinunciare anche ad una delle sue colonne portanti, ovvero Cuadrado.

Il laterale colombiano infatti è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà il Benevento. Spesso è stato un elemento indispensabile per scardinare le difese avversarie, pur giocando nella linea arretrata, vista la sua capacità di spinta. Al suo posto giocherà sicuramente Danilo.

La possibile formazione della Juventus

E dunque ricapitolando, ecco quali dovrebbero essere gli undici scelti da Pirlo per Juventus-Benevento.

Tra i pali il recuperato Buffon potrebbe prendere il posto di Szczesny e aggiungere un altro gettone di presenza alla sua straordinaria carriera. In difesa Danilo a destra, mentre sulla sinistra dovrebbe giocare dall'inizio Bernardeschi. Difficilmente il tecnico rischierà Alex Sandro e dunque l'ex Fiorentina sarà utilizzato come terzino. Al centro Bonucci insieme a De Ligt.

A centrocampo non si può rinunciare a Chiesa, pungente sulla fascia destra, mentre sull'out opposto dovrebbe esserci McKennie, favorito su Kulusevski. In mezzo la coppia formata da Arthur e Rabiot. Mentre in attacco Cristiano Ronaldo sarà affiancato da Morata.