Tra i giocatori più importanti degli ultimi venti anni della storia della Juventus è possibile menzionare David Trezeguet. L'attaccante si è affermato in bianconero scendendo in Serie B con la squadra e aiutandola nella risalita nel massimo campionato italiano. Appesi gli scarpini al chiodo, Trezeguet è stato per sei anni ambasciatore della Juventus per tutto il mondo. Dopo questa esperienza, l'ex calciatore ha deciso di iniziare una nuova esperienza professionale: ha studiato in Spagna da direttore sportivo. L'ex attaccante bianconero ha ottenuto la certificazione ed è pronto per lavorare in qualche società di calcio.

In una recente intervista, concessa in esclusiva a tuttmercatoweb.com, oltre a parlare del suo futuro professionale, Trezeguet si è soffermato anche sulla difficile situazione che sta vivendo la Juventus dal punto di vista dei risultati. Trezeguet è rimasto sorpreso soprattutto dal cammino in Champions League della squadra bianconera. L'ex attaccante ha poi dichiarato che Pirlo dovrà lavorare per migliorare la squadra, i risultati in Champions League e in campionato ne sono la dimostrazione.

'Pirlo deve migliorare la squadra'

L'ex punta della Juventus David Trezeguet ha dichiarato: "Immaginavo per la squadra bianconera un percorso diverso in Champions". Si è poi soffermato sul cammino in campionato dei bianconeri, sottolineando come sarà importante arrivare nei primi quattro posti e qualificarsi in Champions League.

Il francese poi ha aggiunto in maniera decisa: "Pirlo deve migliorare la squadra, credo sia abbastanza evidente". L'ex juventino ha poi aggiunto che comunque è stato vinto un trofeo (la Supercoppa Italiana) e che la Juventus ha la possibilità d conquistarne un altro, la Coppa Italia.

Le difficoltà del calcio italiano in Champions League

Sulla difficoltà delle squadre italiane in Champions League, David Trezeguet ha invece aggiunto: "Il calcio italiano pensa a gestire la partita.

Questa è la differenza principale rispetto agli altri campionati". C'è quindi necessità, secondo l'ex punta della Juventus, di cambiare mentalità rispetto alle squadre europee. E a proposito della massima competizione europea, Trezeguet ha ribadito che rimane un obiettivo concreto per la Juventus ma anche per società come Manchester City e Paris Saint Germain.

Sul campionato italiano ha sottolineato come Lukaku e Lautaro Martinez stiano dimostrando di essere grandi giocatori, ideali per il gioco di Conte. Trezeguet è rimasto sorpreso dall'ottimo campionato del Milan e si è congratulato anche con Cristiano Ronaldo per il numero di gol realizzati in questa stagione.