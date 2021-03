Questa domenica 21 marzo alle ore 20:45 nel posticipo di Serie A si gioca Roma-Napoli [VIDEO], una sfida che vede coinvolte due squadre in lotta per accedere alla prossima Champions League.

Il match della 28^ giornata mette di fronte due squadre attualmente appaiate al quinto posto in classifica a quota 50 punti, anche se i partenopei hanno disputato una partita in meno (quella che recupereranno contro la Juventus), le due compagini hanno attualmente due punti di ritardo dal quarto posto in classifica, occupato dall'Atalanta. Si tratta insomma di una sfida che nessuna delle due contendenti può permettersi di perdere.

Dove vedere Roma-Napoli

La telecronaca del match Roma-Napoli, fissato per domenica 21 marzo alle ore 20:45, verrà affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Daniele Adani. Mentre Angelo Mangiante, Paolo Assogna e Massimo Ugolini saranno in collegamento da bordo-campo.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252). Inoltre, sarà possibile seguire il match sulla piattaforma in diretta streaming Sky Go per gli abbonati, oppure su Now, acquistando uno dei pacchetti in esposizione sul sito ufficiale dell'app.

Probabili formazioni Roma-Napoli

Fra i giallorossi Paulo Fonseca deve rinunciare a Bruno Peres per squalifica, oltre a Mkhitaryan, Veretout, Smalling, Zaniolo e Juan Jesus per infortunio.

Dzeko dovrebbe tornare titolare come centravanti, supportato da Pellegrini e Pedro, il quale è in ballottaggio con El Sharaawy. Kumbulla pare favorito in difesa per giocare da titolare assieme a Ibanez e Mancini.

Per gli azzurri Gattuso si affida alla formazione già vista nelle ultime uscite. Mertens dovrebbe quindi essere ancora prima la punta, con Insigne, Zielinski e Politano alle sue spalle.

Di Lorenzo sarà squalificato e quindi in difesa, al suo posto, ci sarà Hysaj. La mediana dovrebbe essere composta da Fabian Ruiz e Demme.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Andata Napoli-Roma

La gara di andata era stata giocata il 29 novembre 2020, ovvero pochi giorni dopo il decesso di Diego Armando Maradona. Il match disputato proprio nel "suo" stadio vide il Napoli imporsi con un secco 4-0.

Le reti vennero segnate da Insigne nel primo tempo a da Fabian Ruiz, Politano e Mertens nella ripresa.